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Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2024
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14:31 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/pogoda-1954523449.html
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе - РИА Новости, 21.06.2024
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, ночью температура будет около плюс 12 градусов, а днем – не выше плюс 23 градусов, сообщила главный... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:31
2024-06-21T14:31
общество
москва
татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, ночью температура будет около плюс 12 градусов, а днем – не выше плюс 23 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что за прошедшие 20 дней июня средняя суточная температура воздуха устойчиво превышала климатические значения. "Пока месяц идет теплее обычного июня на 3,5 градуса. Но на следующей неделе пыл текущего июня собьет северный ветер. По ночам – около 11-12 градусов, максимум днем – не выше 21-23. Среднесуточная температура воздуха окажется вблизи климатической нормы", - написала Позднякова. Она добавила, что в конце месяца станет теплее.
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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Синоптик Позднякова: в Москве на следующей неделе ожидается похолодание

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЖители Москвы, одетые в осенние куртки, в парке "Зарядье"
Жители Москвы, одетые в осенние куртки, в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Жители Москвы, одетые в осенние куртки, в парке "Зарядье". Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Похолодание ожидается в Москве на следующей неделе, ночью температура будет около плюс 12 градусов, а днем – не выше плюс 23 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что за прошедшие 20 дней июня средняя суточная температура воздуха устойчиво превышала климатические значения.
«
"Пока месяц идет теплее обычного июня на 3,5 градуса. Но на следующей неделе пыл текущего июня собьет северный ветер. По ночам – около 11-12 градусов, максимум днем – не выше 21-23. Среднесуточная температура воздуха окажется вблизи климатической нормы", - написала Позднякова.
Она добавила, что в конце месяца станет теплее.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаЭкология в России
 
 
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