https://ria.ru/20240621/podmoskove-1954527126.html

Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье

Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2024

Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье

Более 14 миллионов рублей выдали бизнесу Подмосковья в рамках субсидии по франшизе в этом году, такой возможностью воспользовались свыше 30 субъектов малого и... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:40

2024-06-21T14:40

2024-06-21T14:40

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 14 миллионов рублей выдали бизнесу Подмосковья в рамках субсидии по франшизе в этом году, такой возможностью воспользовались свыше 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В рамках субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели региона могут компенсировать до 1 миллиона затрат на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что подать заявку бизнес может в течение года. На данный момент такой поддержкой воспользовались уже 32 предпринимателя. Суммарный размер поддержки составил более 14 миллионов рублей. Зиновьева добавила, что в числе получателей субсидий – индивидуальный предприниматель Роман Баскаков из Ступина. Он открыл по франшизе центр детского плавания "Осьминожка". Размер поддержки составил 500 тысяч рублей, на эти средства предприниматель возместил арендные платежи и коммунальные услуги. Кроме того, субсидию получила индивидуальный предприниматель Наталья Лебединская из Балашихи. Она развивает салон красоты "ЦирюльникЪ", открытый по франшизе. С помощью полученной субсидии предприниматель возместила затраты на арендные платежи. Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html

https://ria.ru/20240621/popravki-1954466606.html

московская область (подмосковье)

балашиха

ступино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), балашиха, ступино