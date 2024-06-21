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Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2024
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14:40 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/podmoskove-1954527126.html
Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье
Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье - РИА Новости, 21.06.2024
Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье
Более 14 миллионов рублей выдали бизнесу Подмосковья в рамках субсидии по франшизе в этом году, такой возможностью воспользовались свыше 30 субъектов малого и... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:40
2024-06-21T14:40
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 14 миллионов рублей выдали бизнесу Подмосковья в рамках субсидии по франшизе в этом году, такой возможностью воспользовались свыше 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "В рамках субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели региона могут компенсировать до 1 миллиона затрат на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что подать заявку бизнес может в течение года. На данный момент такой поддержкой воспользовались уже 32 предпринимателя. Суммарный размер поддержки составил более 14 миллионов рублей. Зиновьева добавила, что в числе получателей субсидий – индивидуальный предприниматель Роман Баскаков из Ступина. Он открыл по франшизе центр детского плавания "Осьминожка". Размер поддержки составил 500 тысяч рублей, на эти средства предприниматель возместил арендные платежи и коммунальные услуги. Кроме того, субсидию получила индивидуальный предприниматель Наталья Лебединская из Балашихи. Она развивает салон красоты "ЦирюльникЪ", открытый по франшизе. С помощью полученной субсидии предприниматель возместила затраты на арендные платежи. Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.
https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье), балашиха, ступино
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье), Балашиха, Ступино

Свыше 14 млн рублей получил бизнес в рамках субсидии в Подмосковье

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМинистр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 14 миллионов рублей выдали бизнесу Подмосковья в рамках субсидии по франшизе в этом году, такой возможностью воспользовались свыше 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"В рамках субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели региона могут компенсировать до 1 миллиона затрат на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она добавила, что подать заявку бизнес может в течение года. На данный момент такой поддержкой воспользовались уже 32 предпринимателя. Суммарный размер поддержки составил более 14 миллионов рублей.
Зиновьева добавила, что в числе получателей субсидий – индивидуальный предприниматель Роман Баскаков из Ступина. Он открыл по франшизе центр детского плавания "Осьминожка". Размер поддержки составил 500 тысяч рублей, на эти средства предприниматель возместил арендные платежи и коммунальные услуги.
Кроме того, субсидию получила индивидуальный предприниматель Наталья Лебединская из Балашихи. Она развивает салон красоты "ЦирюльникЪ", открытый по франшизе. С помощью полученной субсидии предприниматель возместила затраты на арендные платежи.
Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.
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