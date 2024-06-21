https://ria.ru/20240621/peregovory-1954420158.html

СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию

СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию - РИА Новости, 21.06.2024

СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию

США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям, передает агентство Рейтер со ссылкой на участников американской... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T05:57

2024-06-21T05:57

2024-06-21T06:47

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям, передает агентство Рейтер со ссылкой на участников американской делегации. Двухдневные консультации проходили в марте в конференц-зале одного из отелей в Шанхае. По словам двух американских делегатов, представители Пекина заявили, что не будут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за ситуации вокруг Тайваня. "Они сказали американской стороне, что абсолютно уверены в том, что способны одержать верх в борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия", - заявил ученый Дэвид Санторо, один из организаторов переговоров по "второму треку". Участники переговоров по "второму треку" - это, как правило, бывшие чиновники и ученые, которые могут авторитетно говорить о позиции своего правительства, даже если они не принимали непосредственного участия в ее определении. Переговоры между правительствами известны как "первый трек". Пекин направил для участия в консультациях делегацию ученых и аналитиков, среди которых было несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии Китая. Как отмечает агентство, переговоры по "второму треку" являются частью продолжающегося уже два десятилетия диалога по ядерному оружию между США и Китаем, который забуксовал после того, как администрация президента Дональда Трампа прекратила его финансирование в 2019 году.

https://ria.ru/20240228/kitay-1929898440.html

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в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп