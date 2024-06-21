Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 21.06.2024 (обновлено: 06:47 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/peregovory-1954420158.html
СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию
СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию - РИА Новости, 21.06.2024
СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию
США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям, передает агентство Рейтер со ссылкой на участников американской... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T05:57
2024-06-21T06:47
в мире
китай
сша
пекин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям, передает агентство Рейтер со ссылкой на участников американской делегации. Двухдневные консультации проходили в марте в конференц-зале одного из отелей в Шанхае. По словам двух американских делегатов, представители Пекина заявили, что не будут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за ситуации вокруг Тайваня. "Они сказали американской стороне, что абсолютно уверены в том, что способны одержать верх в борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия", - заявил ученый Дэвид Санторо, один из организаторов переговоров по "второму треку". Участники переговоров по "второму треку" - это, как правило, бывшие чиновники и ученые, которые могут авторитетно говорить о позиции своего правительства, даже если они не принимали непосредственного участия в ее определении. Переговоры между правительствами известны как "первый трек". Пекин направил для участия в консультациях делегацию ученых и аналитиков, среди которых было несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии Китая. Как отмечает агентство, переговоры по "второму треку" являются частью продолжающегося уже два десятилетия диалога по ядерному оружию между США и Китаем, который забуксовал после того, как администрация президента Дональда Трампа прекратила его финансирование в 2019 году.
https://ria.ru/20240228/kitay-1929898440.html
https://ria.ru/20240502/kitay-1943425395.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, пекин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Пекин, Дональд Трамп
СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию

Reuters: США и КНР впервые за пять лет начали полуофициальные переговоры по ЯО

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям, передает агентство Рейтер со ссылкой на участников американской делегации.
Двухдневные консультации проходили в марте в конференц-зале одного из отелей в Шанхае.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми
28 февраля, 06:01
По словам двух американских делегатов, представители Пекина заявили, что не будут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за ситуации вокруг Тайваня. "Они сказали американской стороне, что абсолютно уверены в том, что способны одержать верх в борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия", - заявил ученый Дэвид Санторо, один из организаторов переговоров по "второму треку".
Участники переговоров по "второму треку" - это, как правило, бывшие чиновники и ученые, которые могут авторитетно говорить о позиции своего правительства, даже если они не принимали непосредственного участия в ее определении. Переговоры между правительствами известны как "первый трек".
Пекин направил для участия в консультациях делегацию ученых и аналитиков, среди которых было несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии Китая.
Как отмечает агентство, переговоры по "второму треку" являются частью продолжающегося уже два десятилетия диалога по ядерному оружию между США и Китаем, который забуксовал после того, как администрация президента Дональда Трампа прекратила его финансирование в 2019 году.
Флаг КНР - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США
2 мая, 11:00
 
В миреКитайСШАПекинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала