СМИ: США и Китай впервые за пять лет начали переговоры по ядерному оружию
Reuters: США и КНР впервые за пять лет начали полуофициальные переговоры по ЯО
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. США и Китай впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по ядерным вооружениям, передает агентство Рейтер со ссылкой на участников американской делегации.
Двухдневные консультации проходили в марте в конференц-зале одного из отелей в Шанхае.
В Китае призвали договориться о неприменении ЯО первыми
28 февраля, 06:01
По словам двух американских делегатов, представители Пекина заявили, что не будут прибегать к угрозам применить ядерное оружие из-за ситуации вокруг Тайваня. "Они сказали американской стороне, что абсолютно уверены в том, что способны одержать верх в борьбе за Тайвань, не применяя ядерного оружия", - заявил ученый Дэвид Санторо, один из организаторов переговоров по "второму треку".
Участники переговоров по "второму треку" - это, как правило, бывшие чиновники и ученые, которые могут авторитетно говорить о позиции своего правительства, даже если они не принимали непосредственного участия в ее определении. Переговоры между правительствами известны как "первый трек".
Пекин направил для участия в консультациях делегацию ученых и аналитиков, среди которых было несколько бывших офицеров Народно-освободительной армии Китая.
Как отмечает агентство, переговоры по "второму треку" являются частью продолжающегося уже два десятилетия диалога по ядерному оружию между США и Китаем, который забуксовал после того, как администрация президента Дональда Трампа прекратила его финансирование в 2019 году.
СМИ: Китай отказался от важных переговоров с США
2 мая, 11:00