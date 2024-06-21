https://ria.ru/20240621/patriot-1954618510.html

Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине систему Patriot

Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине систему Patriot - РИА Новости, 21.06.2024

Нидерланды совместно с еще одной страной поставят Украине систему Patriot

Нидерланды совместно с другой страной поставят Украине один зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщает портал NL Times со ссылкой на министра обороны страны... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:43

2024-06-21T19:43

2024-06-21T19:43

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ГААГА, 21 июн - РИА Новости. Нидерланды совместно с другой страной поставят Украине один зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщает портал NL Times со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен. По ее словам, Нидерланды вместе с еще одной страной, которую она не назвала, планируют поставить Украине систему Patriot. Как заявила в пятницу Оллонгрен, им удалось собрать запчасти для одной такой системы. При этом она не стала называть сроки поставки, "чтобы не давать россиянам никакой информации". Министр сообщила, что США также работают над большей военной помощи Украине. Нидерланды с начала российской спецоперации уже поставили Украине 60 танков Т-72, порядка 207 боевых машин пехоты YPR различных типов, около 100 танков Leopard 1 вместе с Данией и Германией, 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией, восемь артиллерийских установок PzH2000, два зенитно-ракетных комплекса Patriot, а также ракеты, минометы, винтовки, пулеметы и различные типы боеприпасов. Кроме того, Гаага обещала передать Киеву 24 истребителя F-16. В минобороны Нидерландов сообщили, что первую партию самолетов поставят Украине после лета.

https://ria.ru/20240621/vsu-1954590027.html

https://ria.ru/20240621/gaubitsa-1954556138.html

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в мире, технологии, украина, нидерланды, дания