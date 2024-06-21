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Россия ведет учет разрушенных памятников советским воинам, заявил Грызлов - РИА Новости, 21.06.2024
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15:04 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/pamyatniki-1954534809.html
Россия ведет учет разрушенных памятников советским воинам, заявил Грызлов
Россия ведет учет разрушенных памятников советским воинам, заявил Грызлов - РИА Новости, 21.06.2024
Россия ведет учет разрушенных памятников советским воинам, заявил Грызлов
Россия на фоне разрушения на Украине и в странах Запада памятников советским воинам ведет их учет и нацелена на восстановление монументов, посвященных событиям... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:04
2024-06-21T15:04
россия
минская область
украина
борис грызлов
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Россия на фоне разрушения на Украине и в странах Запада памятников советским воинам ведет их учет и нацелена на восстановление монументов, посвященных событиям Второй мировой войны, сообщил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. "На Западе и тем более на Украине сносят памятники советским воинам, воинам-победителям… Хочу обратить внимание на то, что в России Российское военно-историческое общество ведет учет тех памятников, которые снесены. И мы, безусловно, их все восстановим. В этом задача, в этом заключается этот проект", - сказал Грызлов журналистам во время церемонии открытия восстановленного памятника Раненому солдату в мемориальном комплексе партизанской бригады "Разгром" в Минской области. "Думаю, восстановление памятника партизанской бригаде "Разгром" - это тоже шаг в этом направлении. Мы восстановим памятники… В этом сражении с коллективным Западом, с неонацистами мы все вместе победим", – отметил Грызлов. Он подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Второй мировой войны и о тех людях, которые добывали победу. "Сохраняя память о тех годах, о тех людях, мы даем ответ: ничто не забыто, никто не забыт. Так будет всегда. Мы, два братских народа (россияне и белорусы - ред.), просто не можем иначе", - констатировал дипломат. Он обратил внимание, что "Разгром" – одно из крупнейших и наиболее боеспособных партизанских соединений времен Великой Отечественной войны". "Многонациональная бригада, в состав которой входили шесть отрядов общей численностью до двух тысяч бойцов, действовала на территории нескольких районов Минской области. Их молниеносные операции наводили ужас на солдат и командование вермахта. На счету бригады – около 300 крушений вражеских эшелонов и свыше 14 тысяч уничтоженных нацистов. Послужной лист бригады "Разгром" – это наглядное свидетельство несгибаемой силы духа наших братских народов, железной стойкости, верности долгу и Родине, воли к Победе. Мало что может сравниться со значимостью этого мемориала. Здесь – место нашей исторической памяти", - сказал посол. Он обратил внимание, что реконструкция памятного комплекса стала поистине всенародным движением. "К инициативе рабочей группы подключились культурно-просветительское учреждение "Путями культуры", представители ветеранских организаций, патриотических объединений, поисковых отрядов, образовательных учреждений, Православной церкви. Проект поддержали (белорусские - ред.) республиканские органы власти, руководство Минской области, Посольство России и Постоянный комитет Союзного государства. За счет благотворительных взносов российских и белорусских компаний были собраны необходимые средства. Результат нашей совместной работы – восстановленный памятник "Раненому партизану", который мы открываем сегодня", - продолжил Грызлов. "Отношение к местам памяти как ничто другое говорит о духовно-нравственной зрелости народа, его патриотическом самосознании. Мы, россияне и белорусы, знаем, для чего нужны памятники", - заключил он.
https://ria.ru/20240127/memorial-1923873900.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929679540.html
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россия, минская область, украина, борис грызлов
Россия, Минская область, Украина, Борис Грызлов
Россия ведет учет разрушенных памятников советским воинам, заявил Грызлов

Грызлов: Россия на фоне разрушения памятников советским воинам ведет их учет

© РИА Новости / Алексей Букчин | Перейти в медиабанкСнос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Букчин
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Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. Архивное фото
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Россия на фоне разрушения на Украине и в странах Запада памятников советским воинам ведет их учет и нацелена на восстановление монументов, посвященных событиям Второй мировой войны, сообщил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.
«
"На Западе и тем более на Украине сносят памятники советским воинам, воинам-победителям… Хочу обратить внимание на то, что в России Российское военно-историческое общество ведет учет тех памятников, которые снесены. И мы, безусловно, их все восстановим. В этом задача, в этом заключается этот проект", - сказал Грызлов журналистам во время церемонии открытия восстановленного памятника Раненому солдату в мемориальном комплексе партизанской бригады "Разгром" в Минской области.
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"Думаю, восстановление памятника партизанской бригаде "Разгром" - это тоже шаг в этом направлении. Мы восстановим памятники… В этом сражении с коллективным Западом, с неонацистами мы все вместе победим", – отметил Грызлов. Он подчеркнул важность сохранения памяти о событиях Второй мировой войны и о тех людях, которые добывали победу. "Сохраняя память о тех годах, о тех людях, мы даем ответ: ничто не забыто, никто не забыт. Так будет всегда. Мы, два братских народа (россияне и белорусы - ред.), просто не можем иначе", - констатировал дипломат.
Он обратил внимание, что "Разгром" – одно из крупнейших и наиболее боеспособных партизанских соединений времен Великой Отечественной войны". "Многонациональная бригада, в состав которой входили шесть отрядов общей численностью до двух тысяч бойцов, действовала на территории нескольких районов Минской области. Их молниеносные операции наводили ужас на солдат и командование вермахта. На счету бригады – около 300 крушений вражеских эшелонов и свыше 14 тысяч уничтоженных нацистов. Послужной лист бригады "Разгром" – это наглядное свидетельство несгибаемой силы духа наших братских народов, железной стойкости, верности долгу и Родине, воли к Победе. Мало что может сравниться со значимостью этого мемориала. Здесь – место нашей исторической памяти", - сказал посол.
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Он обратил внимание, что реконструкция памятного комплекса стала поистине всенародным движением. "К инициативе рабочей группы подключились культурно-просветительское учреждение "Путями культуры", представители ветеранских организаций, патриотических объединений, поисковых отрядов, образовательных учреждений, Православной церкви. Проект поддержали (белорусские - ред.) республиканские органы власти, руководство Минской области, Посольство России и Постоянный комитет Союзного государства. За счет благотворительных взносов российских и белорусских компаний были собраны необходимые средства. Результат нашей совместной работы – восстановленный памятник "Раненому партизану", который мы открываем сегодня", - продолжил Грызлов.
"Отношение к местам памяти как ничто другое говорит о духовно-нравственной зрелости народа, его патриотическом самосознании. Мы, россияне и белорусы, знаем, для чего нужны памятники", - заключил он.
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