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В молдавском селе Рошканы благоустроили памятник неизвестному герою ВОВ

В молдавском селе Рошканы благоустроили памятник неизвестному герою ВОВ - РИА Новости, 21.06.2024

В молдавском селе Рошканы благоустроили памятник неизвестному герою ВОВ

Молдавские активисты поискового движения благоустроили в селе Рошканы воинское захоронение неизвестного летчика, погибшего в небе Молдавии в 1944 году, сообщили РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T23:01

2024-06-21T23:01

2024-06-21T23:01

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КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Молдавские активисты поискового движения благоустроили в селе Рошканы воинское захоронение неизвестного летчика, погибшего в небе Молдавии в 1944 году, сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. "В селе Рошканы Новоаненского района при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе состоялась акция по приведению в порядок и благоустройству памятника воина, павшего в боях за освобождение страны от фашистов. Активисты Поискового движения Молдовы привели в порядок могилу неизвестного советского летчика, погибшего в небе Молдавии в 1944 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЦНК. В центре отмечают, что участники акции покрасили обелиск и пятиконечную звезду, восстановили и закрепили отвалившиеся элементы ограждения. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html

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