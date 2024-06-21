Рейтинг@Mail.ru
В молдавском селе Рошканы благоустроили памятник неизвестному герою ВОВ - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/pamyatnik-1954641400.html
В молдавском селе Рошканы благоустроили памятник неизвестному герою ВОВ
В молдавском селе Рошканы благоустроили памятник неизвестному герою ВОВ - РИА Новости, 21.06.2024
В молдавском селе Рошканы благоустроили памятник неизвестному герою ВОВ
Молдавские активисты поискового движения благоустроили в селе Рошканы воинское захоронение неизвестного летчика, погибшего в небе Молдавии в 1944 году, сообщили РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T23:01
2024-06-21T23:01
в мире
молдавия
кишинев
румыния
рцнк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119074/22/1190742256_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_f936ce7dd1e6ff8be01adc047bfade30.jpg
КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Молдавские активисты поискового движения благоустроили в селе Рошканы воинское захоронение неизвестного летчика, погибшего в небе Молдавии в 1944 году, сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. "В селе Рошканы Новоаненского района при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе состоялась акция по приведению в порядок и благоустройству памятника воина, павшего в боях за освобождение страны от фашистов. Активисты Поискового движения Молдовы привели в порядок могилу неизвестного советского летчика, погибшего в небе Молдавии в 1944 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЦНК. В центре отмечают, что участники акции покрасили обелиск и пятиконечную звезду, восстановили и закрепили отвалившиеся элементы ограждения. В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20240419/moldaviya-1941037726.html
молдавия
кишинев
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/119074/22/1190742256_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8d696395f6129ae9f77e70e4a20fa3d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, румыния, рцнк
В мире, Молдавия, Кишинев, Румыния, РЦНК
В молдавском селе Рошканы благоустроили памятник неизвестному герою ВОВ

В молдавском селе Рошканы благоустроили захоронение неизвестному летчику ВОВ

© Flickr / Clay GillilandВид на Днестр в Молдавии
Вид на Днестр в Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Flickr / Clay Gilliland
Вид на Днестр в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Молдавские активисты поискового движения благоустроили в селе Рошканы воинское захоронение неизвестного летчика, погибшего в небе Молдавии в 1944 году, сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе.
«
"В селе Рошканы Новоаненского района при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе состоялась акция по приведению в порядок и благоустройству памятника воина, павшего в боях за освобождение страны от фашистов. Активисты Поискового движения Молдовы привели в порядок могилу неизвестного советского летчика, погибшего в небе Молдавии в 1944 году", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЦНК.
В центре отмечают, что участники акции покрасили обелиск и пятиконечную звезду, восстановили и закрепили отвалившиеся элементы ограждения.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом
19 апреля, 13:35
 
В миреМолдавияКишиневРумынияРЦНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала