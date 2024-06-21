https://ria.ru/20240621/odkb-1954537832.html

Главы МИД стран ОДКБ осудили убийство мирных жителей в Газе

Главы МИД стран ОДКБ осудили убийство мирных жителей в Газе - РИА Новости, 21.06.2024

Главы МИД стран ОДКБ осудили убийство мирных жителей в Газе

Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности осудили убийство десятков тысяч мирных жителей в зоне палестино-израильского... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:15

2024-06-21T15:15

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главы МИД государств-членов Организации договора о коллективной безопасности осудили убийство десятков тысяч мирных жителей в зоне палестино-израильского конфликта, призвали к прекращению огня и сдержанности на фоне угрозы разрастания противостояния, следует из их совместного заявления по итогам заседания совета министров иностранных дел ОДКБ.Заседание совета министров прошло 21 июня в Алма-Ате без участия главы МИД Армении Арарата Мирзояна на фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна выйдет из ОДКБ, когда власти посчитают это нужным."Выражаем глубокую озабоченность в связи с нынешней эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта, приведшей к большому числу жертв среди мирного населения, а также к росту напряженности на пространстве Ближнего Востока. Осуждаем убийства десятков тысяч мирных жителей, призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, бесперебойной работе гуманитарных коридоров для оказания содействия жителям сектора Газа, сдержанности на фоне угрозы расширения зоны вооруженной конфронтации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 37 тысяч, пострадали более 85 тысяч человек.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240619/gaza-1954119534.html

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одкб, в мире, израиль, россия, хамас