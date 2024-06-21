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Власти МО выделили более 1,2 млрд рублей на закупку нового медоборудования - РИА Новости, 21.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:22 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/oborudovanie--1954540523.html
Власти МО выделили более 1,2 млрд рублей на закупку нового медоборудования
Власти МО выделили более 1,2 млрд рублей на закупку нового медоборудования - РИА Новости, 21.06.2024
Власти МО выделили более 1,2 млрд рублей на закупку нового медоборудования
Власти Московской области направили более 1,2 миллиарда рублей на закупку нового медицинского оборудования для региональных больниц, сообщил 360.ru. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:22
2024-06-21T15:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Московской области направили более 1,2 миллиарда рублей на закупку нового медицинского оборудования для региональных больниц, сообщил 360.ru.По словам зампредседателя областного правительства Людмилы Болатаевой, с начала года в медучреждения поступило 59 рентген-аппаратов МРТ, КТ, маммографов и флюорографов. Так, в Можайской больнице появился компьютерный томограф. За день такой аппарат может проводить до 70 обследований.Отмечается, что современное оборудование также поступило в медучреждения в Мытищах, Электростали, Люберцах, Чехове, Дмитрове и других округах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти МО выделили более 1,2 млрд рублей на закупку нового медоборудования

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант настраивает цифровой маммограф в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
Лаборант настраивает цифровой маммограф в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Московской области направили более 1,2 миллиарда рублей на закупку нового медицинского оборудования для региональных больниц, сообщил 360.ru.
По словам зампредседателя областного правительства Людмилы Болатаевой, с начала года в медучреждения поступило 59 рентген-аппаратов МРТ, КТ, маммографов и флюорографов. Так, в Можайской больнице появился компьютерный томограф. За день такой аппарат может проводить до 70 обследований.
Отмечается, что современное оборудование также поступило в медучреждения в Мытищах, Электростали, Люберцах, Чехове, Дмитрове и других округах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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