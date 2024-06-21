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Власти МО выделили более 1,2 млрд рублей на закупку нового медоборудования
Власти МО выделили более 1,2 млрд рублей на закупку нового медоборудования - РИА Новости, 21.06.2024
Власти МО выделили более 1,2 млрд рублей на закупку нового медоборудования
Власти Московской области направили более 1,2 миллиарда рублей на закупку нового медицинского оборудования для региональных больниц, сообщил 360.ru. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:22
2024-06-21T15:22
2024-06-21T15:22
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти Московской области направили более 1,2 миллиарда рублей на закупку нового медицинского оборудования для региональных больниц, сообщил 360.ru.По словам зампредседателя областного правительства Людмилы Болатаевой, с начала года в медучреждения поступило 59 рентген-аппаратов МРТ, КТ, маммографов и флюорографов. Так, в Можайской больнице появился компьютерный томограф. За день такой аппарат может проводить до 70 обследований.Отмечается, что современное оборудование также поступило в медучреждения в Мытищах, Электростали, Люберцах, Чехове, Дмитрове и других округах.
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