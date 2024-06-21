https://ria.ru/20240621/niderlandy-1954470351.html

Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС

Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС - РИА Новости, 21.06.2024

Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС

Парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, "устранив последнее препятствие"... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T11:55

2024-06-21T11:55

2024-06-21T11:55

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молдавия

нидерланды

евросоюз

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, "устранив последнее препятствие" перед ЕС для запуска переговорного процесса, сообщает портал Euractiv. "В четверг (20 июня) нидерландский парламент проголосовал за одобрение переговорных рамок для Украины и Молдавии, устранив тем самым перед ЕС последнее препятствие для формального начала переговоров с обеими странами на следующей неделе о вступлении (в Евросоюз - ред.)", - говорится в материале. Как отмечает портал, после парламента одобрить начало переговорного процесса должно еще правительство Нидерландов. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240616/posrednik-1953237395.html

https://ria.ru/20240521/es-1947330955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, молдавия, нидерланды, евросоюз