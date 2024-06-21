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Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
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11:55 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/niderlandy-1954470351.html
Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС
Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС
Парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, "устранив последнее препятствие"... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:55
2024-06-21T11:55
в мире
украина
молдавия
нидерланды
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, "устранив последнее препятствие" перед ЕС для запуска переговорного процесса, сообщает портал Euractiv. "В четверг (20 июня) нидерландский парламент проголосовал за одобрение переговорных рамок для Украины и Молдавии, устранив тем самым перед ЕС последнее препятствие для формального начала переговоров с обеими странами на следующей неделе о вступлении (в Евросоюз - ред.)", - говорится в материале. Как отмечает портал, после парламента одобрить начало переговорного процесса должно еще правительство Нидерландов. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240616/posrednik-1953237395.html
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в мире, украина, молдавия, нидерланды, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Нидерланды, Евросоюз
Парламент Нидерландов одобрил переговоры о Украины и Молдавии с ЕС

Парламент Нидерландов одобрил переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Парламент Нидерландов проголосовал за поддержку формального начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, "устранив последнее препятствие" перед ЕС для запуска переговорного процесса, сообщает портал Euractiv.
"В четверг (20 июня) нидерландский парламент проголосовал за одобрение переговорных рамок для Украины и Молдавии, устранив тем самым перед ЕС последнее препятствие для формального начала переговоров с обеими странами на следующей неделе о вступлении (в Евросоюз - ред.)", - говорится в материале.
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Как отмечает портал, после парламента одобрить начало переговорного процесса должно еще правительство Нидерландов.
Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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