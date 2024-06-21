https://ria.ru/20240621/nezakonnost-1954523643.html

В Словакии нашли новые доказательства незаконности передачи Украине МиГ-29

В Словакии нашли новые доказательства незаконности передачи Украине МиГ-29 - РИА Новости, 21.06.2024

В Словакии нашли новые доказательства незаконности передачи Украине МиГ-29

Министерство обороны Словакии дополнит свое заявление в отношении бывшего руководства ведомства, которое передало Украине истребители МиГ-29 и ПВО, новыми... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:33

2024-06-21T14:33

2024-06-21T14:33

специальная военная операция на украине

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БРАТИСЛАВА, 21 июн - РИА Новости. Министерство обороны Словакии дополнит свое заявление в отношении бывшего руководства ведомства, которое передало Украине истребители МиГ-29 и ПВО, новыми аргументами, доказывающими незаконность передачи этой техники Киеву, заявил государственный секретарь оборонного ведомства Игор Мелихер. "Мы приложили новую юридическую аргументацию, которая имеет свою юридическую силу. Заявление будет дополнено многими фактами, доказательствами, которые мы обнаружили в министерстве обороны и других ведомствах", - сказал Мелихер на пресс-конференции в пятницу. В марте партия нынешнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer-SD (Направление - социальная демократия) подала иск против бывших членов правительства республики, которые принимали решение о передаче истребителей МиГ-29 Украине, обвинив их в злоупотреблении должностными полномочиями, нарушении обязанностей при управлении чужим имуществом и саботаже. Правоохранительными органами данное заявление было отклонено, партия собиралась обжаловать отказ расследовать передачу истребителей МиГ-29 Украине. Ранее в пятницу он также сообщил, что в течение сегодняшнего дня министерство обороны подаст заявление в правоохранительные органы в отношении бывшего руководства ведомства по подозрению в совершении саботажа, злоупотреблении властью и нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом. Ранее Мелихер говорил, что истребители МиГ-29 в 2023 году были переданы Украине незаконно, а в отношении бывшего министра обороны Словакии Ярослава Надя будут приняты правовые меры. Мелихер отмечал, что конституция Словакии запрещает правительству в отставке принимать принципиальные решения в сфере внешней политики, к которым относится и передача Украине истребителей стоимостью более 500 миллионов евро. Словацкий омбудсмен Роберт Доброводский сообщал, что министерству обороны Словакии не удалось найти юридический анализ, подтверждающий законность передачи истребителей МиГ-29 Украине правительством Эдуарда Хегера в 2023 году. В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия правительству, которое возглавлял на тот момент Хегер, но его кабмин продолжил исполнять обязанности с ограниченными полномочиями. В марте 2023 года правительство Хегера приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть системы ПВО "Куб". Партия действующего премьера республики Роберта Фицо добивалась расследования обстоятельств передачи Киеву этой военной техники, утверждая, что у правительства Хегера не было полномочий принимать такие решения. Бывший министр обороны Ярослав Надь, который входил в кабмин Хегера, в свою очередь утверждал, что перед принятием решения о передаче техники Украине был проведен юридический анализ данной процедуры, подтверждающий ее правомерность. Словакия оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены. Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 были переданы Украине в апреле 2023 года с грубым нарушением норм конституции Словакии. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они передали Украине вполне функционирующую систему ПВО С-300. Политик заявлял, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.

https://ria.ru/20240621/ugroza-1954516836.html

https://ria.ru/20240612/eks-ministr-1952371310.html

https://ria.ru/20240621/nato-1954455510.html

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в мире, украина, словакия, киев, роберт фицо, миг-29