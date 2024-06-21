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В Армении сотрудников РЖД наградили за ликвидацию последствий наводнения - РИА Новости, 21.06.2024
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21:50 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/nagrazhdenie-1954634551.html
В Армении сотрудников РЖД наградили за ликвидацию последствий наводнения
В Армении сотрудников РЖД наградили за ликвидацию последствий наводнения - РИА Новости, 21.06.2024
В Армении сотрудников РЖД наградили за ликвидацию последствий наводнения
Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян наградил ряд сотрудников компаний РЖД и "Росжелдорпроект" благодарственными грамотами... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T21:50
2024-06-21T21:50
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян наградил ряд сотрудников компаний РЖД и "Росжелдорпроект" благодарственными грамотами за участие в ликвидации последствий майского наводнения на севере страны, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате продолжительных осадков с последующим выходом из русел рек на севере Армении 25 мая произошло разрушение железнодорожных путей и было нарушено железнодорожное сообщение с Грузией. Первого июня премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за данное железнодорожной компании РЖД поручение восстановить участки железной дороги, разрушенные в результате наводнения. В РЖД ранее заявили, что принимают участие в восстановлении железнодорожной инфраструктуры в Армении после наводнения, был создан оперативный штаб под руководством генерального директора компании Олега Белозерова. "Приказом Саносяна представителям ОАО "РЖД" и АО "Росжелдорпроект" вручены благодарственные грамоты за профессионализм, самоотверженность, умелые, инициативные и решительные действия, а также успешное руководство действиями своих подчиненных при ликвидации последствий наводнения на участке железной дороги Ванадзор-Айрум", - говорится в пресс-релизе министерства. Благодарственные грамоты вручил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армен Симонян. "Заместитель министра поблагодарил железнодорожников за профессионализм и самоотверженный труд", - говорится в сообщении министерства. На минувшей неделе вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное наводнением железнодорожное сообщение с Грузией. По его словам, единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, остается основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом. Он отметил, что российские специалисты круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного в результате стихийного бедствия участка железной дороги. Финансирование аварийно-восстановительных работ было осуществлено РФ по решению руководства страны. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление Южно-кавказской железной дороги в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
https://ria.ru/20240621/lavrov-1954455409.html
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армения, россия, грузия, никол пашинян, владимир путин, олег белозеров, ржд
Армения, Россия, Грузия, Никол Пашинян, Владимир Путин, Олег Белозеров, РЖД
В Армении сотрудников РЖД наградили за ликвидацию последствий наводнения

В Армении сотрудников РЖД наградили за вклад в ликвидацию последствий наводнения

© Фото : ЗАО "Южно-кавказская железная дорога"Восстановительные работы на железнодорожном участке в Лорийской области Армении
Восстановительные работы на железнодорожном участке в Лорийской области Армении - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : ЗАО "Южно-кавказская железная дорога"
Восстановительные работы на железнодорожном участке в Лорийской области Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 июн - РИА Новости. Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян наградил ряд сотрудников компаний РЖД и "Росжелдорпроект" благодарственными грамотами за участие в ликвидации последствий майского наводнения на севере страны, сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате продолжительных осадков с последующим выходом из русел рек на севере Армении 25 мая произошло разрушение железнодорожных путей и было нарушено железнодорожное сообщение с Грузией. Первого июня премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за данное железнодорожной компании РЖД поручение восстановить участки железной дороги, разрушенные в результате наводнения. В РЖД ранее заявили, что принимают участие в восстановлении железнодорожной инфраструктуры в Армении после наводнения, был создан оперативный штаб под руководством генерального директора компании Олега Белозерова.
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"Приказом Саносяна представителям ОАО "РЖД" и АО "Росжелдорпроект" вручены благодарственные грамоты за профессионализм, самоотверженность, умелые, инициативные и решительные действия, а также успешное руководство действиями своих подчиненных при ликвидации последствий наводнения на участке железной дороги Ванадзор-Айрум", - говорится в пресс-релизе министерства.
Благодарственные грамоты вручил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армен Симонян.
«
"Заместитель министра поблагодарил железнодорожников за профессионализм и самоотверженный труд", - говорится в сообщении министерства.
На минувшей неделе вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия пришла на помощь народу Армении и в рекордно короткие сроки восстановила разрушенное наводнением железнодорожное сообщение с Грузией. По его словам, единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, остается основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом.
Он отметил, что российские специалисты круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного в результате стихийного бедствия участка железной дороги. Финансирование аварийно-восстановительных работ было осуществлено РФ по решению руководства страны.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление Южно-кавказской железной дороги в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет.
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АрменияРоссияГрузияНикол ПашинянВладимир ПутинОлег БелозеровРЖД
 
 
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