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За неделю в плен российским войскам сдались 37 украинских военных
За неделю в плен российским войскам сдались 37 украинских военных - РИА Новости, 21.06.2024
За неделю в плен российским войскам сдались 37 украинских военных
В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 37 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:34
2024-06-21T14:34
2024-06-21T14:41
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен российским войскам сдались 37 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 37 украинских военнослужащих", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
За неделю в плен российским войскам сдались 37 украинских военных
Минобороны: в течение недели в плен сдались 37 украинских военных