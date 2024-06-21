https://ria.ru/20240621/minoborony-1954520775.html

Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины

Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.06.2024

Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины

Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками, поражены РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:22

2024-06-21T14:22

2024-06-21T14:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками, поражены хранилища, аэродромы, электроподстанции, места подготовки безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ."С 15-го по 21-е июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.

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