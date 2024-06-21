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Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 21.06.2024 (обновлено: 14:28 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/minoborony-1954520775.html
Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.06.2024
Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины
Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками, поражены РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:22
2024-06-21T14:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками, поражены хранилища, аэродромы, электроподстанции, места подготовки безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ."С 15-го по 21-е июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по украинским объектам

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками, поражены хранилища, аэродромы, электроподстанции, места подготовки безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"С 15-го по 21-е июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.
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