https://ria.ru/20240621/minoborony-1954520775.html
Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины
Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины - РИА Новости, 21.06.2024
Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины
Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками, поражены РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T14:22
2024-06-21T14:22
2024-06-21T14:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_6340eb0513496a6e0eb5cb2022e74fb9.jpg
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками, поражены хранилища, аэродромы, электроподстанции, места подготовки безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ."С 15-го по 21-е июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.
https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951666359_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_65662351a16d3ef725348d2cd8d1d1f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины
Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 14 ударов по украинским объектам