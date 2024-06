Китай назвал односторонние санкции Японии незаконными

https://ria.ru/20240621/kitay-1954458507.html

ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против России. "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай решительно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве", - заявил дипломат. Согласно обнародованному МИД Японии списку, в санкционный список попали одна компания из Объединенных Арабских Эмиратов - Sun Ship Management D Ltd, семь компаний из Китая - Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited, Yilufa Electronics Ltd и по одной компании из Индии (Si2 Microsystems Private Limited), Казахстана (Elem Group) и Узбекистана (Mvizion LLC).

