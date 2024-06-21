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Китай назвал односторонние санкции Японии незаконными - РИА Новости, 21.06.2024
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11:19 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kitay-1954458507.html
Китай назвал односторонние санкции Японии незаконными
Китай назвал односторонние санкции Японии незаконными - РИА Новости, 21.06.2024
Китай назвал односторонние санкции Японии незаконными
Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T11:19
2024-06-21T11:19
экономика
китай
япония
россия
есимаса хаяси
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против России. "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай решительно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве", - заявил дипломат. Согласно обнародованному МИД Японии списку, в санкционный список попали одна компания из Объединенных Арабских Эмиратов - Sun Ship Management D Ltd, семь компаний из Китая - Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited, Yilufa Electronics Ltd и по одной компании из Индии (Si2 Microsystems Private Limited), Казахстана (Elem Group) и Узбекистана (Mvizion LLC).
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экономика, китай, япония, россия, есимаса хаяси, санкции в отношении россии
Экономика, Китай, Япония, Россия, Есимаса Хаяси, Санкции в отношении России
Китай назвал односторонние санкции Японии незаконными

МИД КНР: Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 21 июн – РИА Новости. Китай решительно выступает против незаконных односторонних санкций, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против России.
«
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай решительно выступает против односторонних санкций, не основанных на международном праве", - заявил дипломат.
Согласно обнародованному МИД Японии списку, в санкционный список попали одна компания из Объединенных Арабских Эмиратов - Sun Ship Management D Ltd, семь компаний из Китая - Alpha Trading Investments Limited, Asia Pacific Links Ltd, Guangzhou Ausay Technology Co. Limited, Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited, Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd, Tordan Industry Limited, Yilufa Electronics Ltd и по одной компании из Индии (Si2 Microsystems Private Limited), Казахстана (Elem Group) и Узбекистана (Mvizion LLC).
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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25 февраля, 07:29
 
ЭкономикаКитайЯпонияРоссияЕсимаса ХаясиСанкции в отношении России
 
 
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