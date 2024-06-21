https://ria.ru/20240621/kharkov-1954446120.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 21.06.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Взрывы вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:30

2024-06-21T10:30

2024-06-21T10:30

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в пятницу украинский телеканал "24" сообщал о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги. "В Харькове, вероятно, за пределами города, снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240621/podpole-1954439111.html

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