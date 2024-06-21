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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 21.06.2024
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10:30 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/kharkov-1954446120.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове - РИА Новости, 21.06.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове
Взрывы вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:30
2024-06-21T10:30
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в пятницу украинский телеканал "24" сообщал о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги. "В Харькове, вероятно, за пределами города, снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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в мире, харьков, харьковская область
В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

"Общественное": в Харькове вновь прогремели взрывы

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в пятницу украинский телеканал "24" сообщал о серии взрывов в Харькове на фоне воздушной тревоги.
«
"В Харькове, вероятно, за пределами города, снова раздаются взрывы", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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