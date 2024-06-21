https://ria.ru/20240621/kharkov-1954435986.html

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове - РИА Новости, 21.06.2024

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T09:32

2024-06-21T09:32

2024-06-21T09:41

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Серия взрывов прогремела в пятницу в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "24" в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога."В Харькове слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении телеканала.Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

харьков

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