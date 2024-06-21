https://ria.ru/20240621/kamera-1954415440.html

Снимавшую дно Марианской впадины камеру адаптируют к работе в Арктике

Снимавшую дно Марианской впадины камеру адаптируют к работе в Арктике - РИА Новости, 21.06.2024

Снимавшую дно Марианской впадины камеру адаптируют к работе в Арктике

Подводную камеру КТ-1200, задействованную в съемках дна Марианской впадины, к началу 2025 года адаптируют к работе в арктических условиях, сообщил РИА Новости в РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T03:34

2024-06-21T03:34

2024-06-21T03:37

марианская впадина

арктика

российская электроника

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894787554_0:322:3070:2048_1920x0_80_0_0_bb4dc892fa6adda3dedfdd73ff7e9739.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подводную камеру КТ-1200, задействованную в съемках дна Марианской впадины, к началу 2025 года адаптируют к работе в арктических условиях, сообщил РИА Новости в ходе международного военно-морского салона "Флот-2024" представитель компании-разработчика АО "Завод "Энергия" (в составе холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех"). Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона. "Особенность камеры - способность работы при гидростатическом давлении до 100 мегапаскалей, то есть на глубине до 12 километров, что было успешно продемонстрировано в составе беспилотного автономного аппарата "Витязь-Д", совершившего фото- и видеосъемку дна Марианской впадины. Сегодня мы работаем над адаптацией КТ-1200 для работы в арктических зонах", - сказал представитель компании-разработчика. По его словам, камера имеет возможность работать при температуре до -50 градусов Цельсия. "Интерес к Арктике сегодня высок, Северный морской путь актуален, поэтому изделия подобные нашему, сейчас нужны", - отметил представитель компании. Восьмого мая 2020 года автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.

https://ria.ru/20231121/nauka-1910633266.html

https://ria.ru/20231122/nauka-1910748538.html

марианская впадина

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марианская впадина, арктика, российская электроника, ростех