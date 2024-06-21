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Снимавшую дно Марианской впадины камеру адаптируют к работе в Арктике - РИА Новости, 21.06.2024
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03:34 21.06.2024 (обновлено: 03:37 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/kamera-1954415440.html
Снимавшую дно Марианской впадины камеру адаптируют к работе в Арктике
Снимавшую дно Марианской впадины камеру адаптируют к работе в Арктике - РИА Новости, 21.06.2024
Снимавшую дно Марианской впадины камеру адаптируют к работе в Арктике
Подводную камеру КТ-1200, задействованную в съемках дна Марианской впадины, к началу 2025 года адаптируют к работе в арктических условиях, сообщил РИА Новости в РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T03:34
2024-06-21T03:37
марианская впадина
арктика
российская электроника
ростех
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подводную камеру КТ-1200, задействованную в съемках дна Марианской впадины, к началу 2025 года адаптируют к работе в арктических условиях, сообщил РИА Новости в ходе международного военно-морского салона "Флот-2024" представитель компании-разработчика АО "Завод "Энергия" (в составе холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех"). Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона. "Особенность камеры - способность работы при гидростатическом давлении до 100 мегапаскалей, то есть на глубине до 12 километров, что было успешно продемонстрировано в составе беспилотного автономного аппарата "Витязь-Д", совершившего фото- и видеосъемку дна Марианской впадины. Сегодня мы работаем над адаптацией КТ-1200 для работы в арктических зонах", - сказал представитель компании-разработчика. По его словам, камера имеет возможность работать при температуре до -50 градусов Цельсия. "Интерес к Арктике сегодня высок, Северный морской путь актуален, поэтому изделия подобные нашему, сейчас нужны", - отметил представитель компании. Восьмого мая 2020 года автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров. Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.
https://ria.ru/20231121/nauka-1910633266.html
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марианская впадина, арктика, российская электроника, ростех
Марианская впадина, Арктика, Российская электроника, Ростех
Снимавшую дно Марианской впадины камеру адаптируют к работе в Арктике

АО "Завод "Энергия": подводную камеру КТ-1200 адаптируют к работе в Арктике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОстров архипелага Шпицберген
Остров архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Остров архипелага Шпицберген. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Подводную камеру КТ-1200, задействованную в съемках дна Марианской впадины, к началу 2025 года адаптируют к работе в арктических условиях, сообщил РИА Новости в ходе международного военно-морского салона "Флот-2024" представитель компании-разработчика АО "Завод "Энергия" (в составе холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех").
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" в период с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
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"Особенность камеры - способность работы при гидростатическом давлении до 100 мегапаскалей, то есть на глубине до 12 километров, что было успешно продемонстрировано в составе беспилотного автономного аппарата "Витязь-Д", совершившего фото- и видеосъемку дна Марианской впадины. Сегодня мы работаем над адаптацией КТ-1200 для работы в арктических зонах", - сказал представитель компании-разработчика.
По его словам, камера имеет возможность работать при температуре до -50 градусов Цельсия.
"Интерес к Арктике сегодня высок, Северный морской путь актуален, поэтому изделия подобные нашему, сейчас нужны", - отметил представитель компании.
Восьмого мая 2020 года автономный необитаемый подводный аппарат "Витязь" совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики "Витязя" зафиксировали глубину 10 028 метров. Замеры в прошлом фиксировали, что самая глубокая точка впадины - Бездна Челленджера - находится на отметке около 11 километров.
Русское географическое общество сообщало, что "Витязь" провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды.
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