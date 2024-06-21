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Воробьев вручил госнаграды подросткам, спасшим людей в "Крокусе" - РИА Новости, 21.06.2024
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Новости Подмосковья
 
15:12 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/gosnagrady-1954527796.html
Воробьев вручил госнаграды подросткам, спасшим людей в "Крокусе"
Воробьев вручил госнаграды подросткам, спасшим людей в "Крокусе" - РИА Новости, 21.06.2024
Воробьев вручил госнаграды подросткам, спасшим людей в "Крокусе"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в "Крокусе", государственные награды - медали "За спасение... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:12
2024-06-21T15:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в "Крокусе", государственные награды - медали "За спасение погибавших", среди героев - Никита Иванов, Артем Донсков и Ислам Халилов. "У нас торжественное мероприятие, я имею честь вручить государственные награды от имени нашего президента. Прежде всего - молодым ребятам, о которых мы узнали после трагедии, случившейся в "Крокусе". Все видели, какой благородный героический поступок совершил каждый из них. Хочу вас, ребята, поблагодарить. Мы гордимся вами так же, как ваши родители, одноклассники. Это важный, мужественный поступок, который позволил спасти большое количество людей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Мероприятие прошло в Доме правительства Московской области. В числе героев - Никита Иванов, Артем Донсков и Ислам Халилов. Все они - из Красногорска. Ребята подрабатывали в концертном зале 22 марта и сумели вывести из здания немало людей. Губернатор вручил подросткам медали "За спасение погибавших". "Для 17-летнего Никиты Иванова это была обычная смена. Он уже полгода совмещал подработку в гардеробе с учебой в Московском областном филиале РАНХиГС при президенте РФ", - добавили в пресс-службе. Подрабатывал в "Крокусе" гардеробщиком и ученик красногорской школы №19 Артем Донсков – самый младший из героев, ему 14 лет. Он тоже не растерялся, сумел открыть дверь служебного выхода и помог людям выйти на улицу. "Пятнадцатилетний Ислам Халилов также учится в школе №19. И так же, как Артем, выводя людей из здания, шел последним, чтобы убедиться - точно ли никто не отстал. Ислам поделился, что произошедшее, оставило внутри глубокий след. Но очень помогает спорт", - рассказали в пресс-службе. В ходе торжественного мероприятия губернатор также вручил награды учителям.
https://ria.ru/20240620/granty-1954303557.html
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), красногорск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Андрей Воробьев

Воробьев вручил госнаграды подросткам, спасшим людей в "Крокусе"

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в "Крокусе", государственные награды
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в Крокусе, государственные награды - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в "Крокусе", государственные награды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в "Крокусе", государственные награды - медали "За спасение погибавших", среди героев - Никита Иванов, Артем Донсков и Ислам Халилов.
"У нас торжественное мероприятие, я имею честь вручить государственные награды от имени нашего президента. Прежде всего - молодым ребятам, о которых мы узнали после трагедии, случившейся в "Крокусе". Все видели, какой благородный героический поступок совершил каждый из них. Хочу вас, ребята, поблагодарить. Мы гордимся вами так же, как ваши родители, одноклассники. Это важный, мужественный поступок, который позволил спасти большое количество людей", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Мероприятие прошло в Доме правительства Московской области. В числе героев - Никита Иванов, Артем Донсков и Ислам Халилов. Все они - из Красногорска. Ребята подрабатывали в концертном зале 22 марта и сумели вывести из здания немало людей. Губернатор вручил подросткам медали "За спасение погибавших".
"Для 17-летнего Никиты Иванова это была обычная смена. Он уже полгода совмещал подработку в гардеробе с учебой в Московском областном филиале РАНХиГС при президенте РФ", - добавили в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в "Крокусе", государственные награды
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в Крокусе, государственные награды - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил подросткам, спасшим людей во время теракта в "Крокусе", государственные награды
Подрабатывал в "Крокусе" гардеробщиком и ученик красногорской школы №19 Артем Донсков – самый младший из героев, ему 14 лет. Он тоже не растерялся, сумел открыть дверь служебного выхода и помог людям выйти на улицу.
"Пятнадцатилетний Ислам Халилов также учится в школе №19. И так же, как Артем, выводя людей из здания, шел последним, чтобы убедиться - точно ли никто не отстал. Ислам поделился, что произошедшее, оставило внутри глубокий след. Но очень помогает спорт", - рассказали в пресс-службе.
В ходе торжественного мероприятия губернатор также вручил награды учителям.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей Воробьев
 
 
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