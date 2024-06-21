https://ria.ru/20240621/genotsid-1954475169.html

СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа

СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа - РИА Новости, 21.06.2024

СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа

Российские следователи продолжают устанавливать оставшихся в живых причастных к геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T12:12

2024-06-21T12:12

2024-06-21T12:12

россия

александр бастрыкин

ярослав хунка

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать оставшихся в живых причастных к геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Такая работа ведется", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, ведет ли СК РФ работу по установлению еще живущих лиц, причастных к геноциду. В качестве примера председатель ведомства привел украинского националиста Ярослава Хунку, которого СК РФ заочно обвинил в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. "Хунка проходил службу в дивизии СС "Галичина", и у нас имеются документальные подтверждения о местах дислокации и ведения боевых действий", - заключил Бастрыкин.

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html

https://ria.ru/20231020/sk-1904131127.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, александр бастрыкин, ярослав хунка, следственный комитет россии (ск рф), общество