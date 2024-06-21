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СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа - РИА Новости, 21.06.2024
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12:12 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/genotsid-1954475169.html
СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа
СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа - РИА Новости, 21.06.2024
СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа
Российские следователи продолжают устанавливать оставшихся в живых причастных к геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:12
2024-06-21T12:12
россия
александр бастрыкин
ярослав хунка
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать оставшихся в живых причастных к геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Такая работа ведется", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, ведет ли СК РФ работу по установлению еще живущих лиц, причастных к геноциду. В качестве примера председатель ведомства привел украинского националиста Ярослава Хунку, которого СК РФ заочно обвинил в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. "Хунка проходил службу в дивизии СС "Галичина", и у нас имеются документальные подтверждения о местах дислокации и ведения боевых действий", - заключил Бастрыкин.
https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954421048.html
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россия, александр бастрыкин, ярослав хунка, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Ярослав Хунка, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа

СК продолжает устанавливать оставшихся в живых причастных к геноциду в СССР

© РИА Новости / Владимир ИвановЖители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.
Жители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами. - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Владимир Иванов
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать оставшихся в живых причастных к геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Такая работа ведется", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, ведет ли СК РФ работу по установлению еще живущих лиц, причастных к геноциду.
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В качестве примера председатель ведомства привел украинского националиста Ярослава Хунку, которого СК РФ заочно обвинил в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.
"Хунка проходил службу в дивизии СС "Галичина", и у нас имеются документальные подтверждения о местах дислокации и ведения боевых действий", - заключил Бастрыкин.
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РоссияАлександр БастрыкинЯрослав ХункаСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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