СК продолжит устанавливать виновных в геноциде советского народа
СК продолжает устанавливать оставшихся в живых причастных к геноциду в СССР
© РИА Новости / Владимир ИвановЖители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.
Жители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Российские следователи продолжают устанавливать оставшихся в живых причастных к геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Такая работа ведется", - сказал глава ведомства, отвечая на вопрос, ведет ли СК РФ работу по установлению еще живущих лиц, причастных к геноциду.
В качестве примера председатель ведомства привел украинского националиста Ярослава Хунку, которого СК РФ заочно обвинил в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.
"Хунка проходил службу в дивизии СС "Галичина", и у нас имеются документальные подтверждения о местах дислокации и ведения боевых действий", - заключил Бастрыкин.
Украинского нациста Хунку заочно обвинили в геноциде
20 октября 2023, 13:54