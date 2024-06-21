Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС
Источник в ЕС: сделка по Ирану не выполняется, но о ее прекращении говорить рано
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Условия ядерной сделки по Ирану не выполняются Тегераном и Вашингтоном, но о ее прекращении говорить рано, утверждает высокопоставленный источник в ЕС.
"Никто не выполняет своих обязательствах в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Иранцы не выполняют свои обязательства, американцы так и не сняли санкции, которые ввела еще администрация экс-президента Дональда Трампа. Означает ли это, что сделка умерла? Я так не думаю. Я не вижу ей никаких альтернатив", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет в понедельник.
По его словам, необходимо продолжать усилия по мониторингу иранской ядерной программы, стремиться к достижению соглашения. При это источник утверждает, что иранцы продвинулись в вопросе обогащения урана, а снятие санкций в нынешних условиях более затруднено, чем это было раньше.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.