https://ria.ru/20240621/es-1954568647.html

Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС

Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024

Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС

Условия ядерной сделки по Ирану не выполняются Тегераном и Вашингтоном, но о ее прекращении говорить рано, утверждает высокопоставленный источник в ЕС. РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T16:48

2024-06-21T16:48

2024-06-21T16:48

иран

китай

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магатэ

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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Условия ядерной сделки по Ирану не выполняются Тегераном и Вашингтоном, но о ее прекращении говорить рано, утверждает высокопоставленный источник в ЕС. "Никто не выполняет своих обязательствах в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Иранцы не выполняют свои обязательства, американцы так и не сняли санкции, которые ввела еще администрация экс-президента Дональда Трампа. Означает ли это, что сделка умерла? Я так не думаю. Я не вижу ей никаких альтернатив", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет в понедельник. По его словам, необходимо продолжать усилия по мониторингу иранской ядерной программы, стремиться к достижению соглашения. При это источник утверждает, что иранцы продвинулись в вопросе обогащения урана, а снятие санкций в нынешних условиях более затруднено, чем это было раньше. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций. В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.

https://ria.ru/20240621/ssha-1954424810.html

https://ria.ru/20240613/mehr-1952528258.html

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иран, китай, дональд трамп, магатэ, евросоюз, в мире