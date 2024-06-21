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Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
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16:48 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/es-1954568647.html
Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС
Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС - РИА Новости, 21.06.2024
Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС
Условия ядерной сделки по Ирану не выполняются Тегераном и Вашингтоном, но о ее прекращении говорить рано, утверждает высокопоставленный источник в ЕС. РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T16:48
2024-06-21T16:48
иран
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дональд трамп
магатэ
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Условия ядерной сделки по Ирану не выполняются Тегераном и Вашингтоном, но о ее прекращении говорить рано, утверждает высокопоставленный источник в ЕС. "Никто не выполняет своих обязательствах в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Иранцы не выполняют свои обязательства, американцы так и не сняли санкции, которые ввела еще администрация экс-президента Дональда Трампа. Означает ли это, что сделка умерла? Я так не думаю. Я не вижу ей никаких альтернатив", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет в понедельник. По его словам, необходимо продолжать усилия по мониторингу иранской ядерной программы, стремиться к достижению соглашения. При это источник утверждает, что иранцы продвинулись в вопросе обогащения урана, а снятие санкций в нынешних условиях более затруднено, чем это было раньше. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций. В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.
https://ria.ru/20240621/ssha-1954424810.html
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иран, китай, дональд трамп, магатэ, евросоюз, в мире
Иран, Китай, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Евросоюз, В мире
Тегеран и Вашингтон не выполняют ядерную сделку, заявил источник в ЕС

Источник в ЕС: сделка по Ирану не выполняется, но о ее прекращении говорить рано

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Условия ядерной сделки по Ирану не выполняются Тегераном и Вашингтоном, но о ее прекращении говорить рано, утверждает высокопоставленный источник в ЕС.
"Никто не выполняет своих обязательствах в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Иранцы не выполняют свои обязательства, американцы так и не сняли санкции, которые ввела еще администрация экс-президента Дональда Трампа. Означает ли это, что сделка умерла? Я так не думаю. Я не вижу ей никаких альтернатив", - сказал он перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет в понедельник.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
США выразили готовность обсудить с РФ ядерные риски без привязки к Украине
Вчера, 07:46
По его словам, необходимо продолжать усилия по мониторингу иранской ядерной программы, стремиться к достижению соглашения. При это источник утверждает, что иранцы продвинулись в вопросе обогащения урана, а снятие санкций в нынешних условиях более затруднено, чем это было раньше.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президенте Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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13 июня, 11:47
В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил МАГАТЭ заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщал, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.
В начале июня Москва, Тегеран и Пекин в совместном заявлении, выпущенном в рамках повестки шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, сообщили, что убеждены, что западным странам пришло время предпринять шаги по восстановлению соглашения по ядерной сделке, Россия, Китай и Иран готовы к этому.
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