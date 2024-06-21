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Деколонизация Запада пройдет на условиях России - РИА Новости, 21.06.2024
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08:00 21.06.2024 (обновлено: 08:07 21.06.2024)
https://ria.ru/20240621/dekolonizatsiya-1954346742.html
Деколонизация Запада пройдет на условиях России
Деколонизация Запада пройдет на условиях России - РИА Новости, 21.06.2024
Деколонизация Запада пройдет на условиях России
В России часто задаются вопросом: в чем наша идея? Что может дать народам мира наша страна? Ответ очевиден: свободу и независимость. Именно войну за... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T08:00
2024-06-21T08:07
россия
запад
париж
николас мадуро
дмитрий медведев
оон
брикс
единая россия
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В России часто задаются вопросом: в чем наша идея? Что может дать народам мира наша страна? Ответ очевиден: свободу и независимость. Именно войну за независимость мы сегодня ведем, и именно это привлекает к нам сердца по всей планете.Гегемония Запада — это же не только открытые войны, это и сложносочиненная политика неоколониализма, опутывающая целые континенты и выкачивающая из них сокровища. Доминирование в СМИ и образовании позволяет зомбировать поколение за поколением. Диктат западных банков погружает в кредитную кабалу. "Порядок, основанный на правилах", лишает государства суверенитета.В результате мы видим тот же старый добрый колониализм, только в профиль. Не получается заморить людей голодом — как проделывали это англичане в Индии — давайте запустим им коронавирус. Не можем помешать их процветанию — давайте устроим у них переворот, развяжем гражданскую войну, и пусть сами разрушат все, что построили.Все это оформляется красивой риторикой, но суть-то остается прежней. Золотой миллиард жирует за счет того, что дерет три шкуры с мирового большинства. Мы с этими процессами прекрасно знакомы на собственном опыте.Однако СВО показала всему миру, что с неоколониальными западными практиками можно и нужно бороться. Успех труден, но совершенно реален. Мало того, освобождение вовсе не погружает страну в разруху, а наоборот, стимулирует ее развитие.Естественно было бы для Москвы возглавить процессы освобождения от неоколониализма, которые и так идут полным ходом по всему миру. Мы многого уже добились на этом пути: спасли от уничтожения Сирию и от "майдана" — братскую Беларусь, помогли руководству Казахстана, сейчас вот вытаскиваем из-под западной оккупации Малороссию. Наши вежливые люди вежливо заходят по просьбе правительств африканских стран на военные базы, освободившиеся после ухода французского и американского контингентов.Но сделать для освобождения неоколоний нужно еще очень много. Здесь важны и средства экономической борьбы — тот же переход на нацвалюты и постепенный отказ от доллара. Но не менее важна и информационная составляющая.Ужас положения современных неоколоний состоит в том, что их буквально никто не слышит. Все, что мы о них знаем, подается через СМИ как раз тех самых западных стран, которые их и дербанят. Россия могла бы помочь миллионам людей, которых просто вычеркнули из мировой инфоповестки.Недавно российский МИД напомнил Парижу о недопустимости разгона митингов коренного населения Новой Каледонии, борющихся за свою независимость. Там дикая несправедливость творится на самом деле. Десятилетиями местные жители пытаются вернуть свою землю себе, и десятилетиями Париж обманывает их с референдумами, добиваясь явки в свою пользу.Семнадцать тысяч километров от Парижа, богатейшие месторождения никеля — ну как же можно так бесстыдно обманывать и хищнически эксплуатировать людей? Ведь это колониализм чистейшей воды, многократно осужденный в ООН. Кстати, учитывая свой вес в ООН, Москва вполне могла бы стать там защитником всех униженных и угнетенных.США, Великобритания, Франция до сих пытаются грабить другие страны с наглостью своих предков-работорговцев. Кому, как не России, заступаться за пострадавших? Список претензий к западным хищникам на самом деле огромен.Николас Мадуро считает, что американские санкции были экономическим геноцидом для Венесуэлы, и полагает, что ущерб от них составил более полутриллиона долларов. Еще больше можно было бы взыскать с американцев по требованию Кубы. У Аргентины вопросы к Британии по поводу Мальвинских островов. У Испании к той же Британии — по поводу Гибралтара. В Мексике до сих прекрасно помнят, что американцы отняли у них весь север — практически треть страны.Да и внутри так называемого золотого миллиарда страсти кипят только в путь. Мечтают о независимости шотландцы и жители Уэльса. Упорно сражаются за свободу от Мадрида баски и каталонцы. На грани распада Бельгия — там схлестнулись валлоны (они говорят по-французски) и фламандцы (говорят по-нидерландски). Свои вопросы к Парижу накопились у корсиканцев и бретонцев.Официальные правительства и СМИ замалчивают эти проблемы. Ну и что, что бретонцам нельзя учить своих детей по-бретонски? Ну и что, что лидеров борьбы за независимость Каталонии посадили в тюрьмы и вынудили бежать из страны? Кого интересует, что независимости от Мадрида хотят больше 90 процентов каталонцев? Это же все "террористы" и "экстремисты".Узнаете риторику? Да-да, именно так в мировой прессе изображали жителей Новороссии. Всем было наплевать на их беды и страдания, на их борьбу. Они были не в тренде. На помощь им пришла только Россия.Сегодня наша всемирная отзывчивость могла бы сделать нашу страну лидером стран и народов, борющихся за свою независимость. А главный колонизатор сегодня — это США со своими ближайшими вассалами. Мало того что они ведут войны по всему свету, свергают законные правительства, убивают народных лидеров. Так нет же, наладились еще в свою пользу разжигать сепаратизм в уязвимых точках планеты: англичане лезут в Гонконг, американцы — на Тайвань, превращая его в свою колонию для борьбы с Пекином. Не перестают они разжигать конфликты и на постсоветском пространстве.Мы все это выучили на примере Украины, по факту оккупированной сегодня Вашингтоном. Ее мы освободим, но и другие народы могут рассчитывать на нашу помощь в борьбе с пиратством дяди Сэма. Будем делиться опытом, приглашать лидеров борьбы за свободу на встречи, поднимать соответствующие вопросы в ООН.Первым шагом на этом пути стал международный межпартийный форум в формате "БРИКС и страны-партнеры" — "Мировое большинство за многополярный мир", который только что прошел в Владивостоке. На мероприятие приехали более 150 представителей ведущих политических сил из 32 стран. Идеологию форума в программной статье сформулировал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Его текст так и называется "Время метрополий истекло". Борьба с западным неоколониализмом естественно наследует многим советским практикам. Однако сегодня она не нуждается в навязчивой идеологичности. Борьба за свободу — это не лозунг, это естественная страсть человека, она не нуждается в присяге на верность коммунизму или капитализму, Марксу или Айн Рэнд, она вообще не о том.А еще она очень отвечает всемирно отзывчивой душе русского человека. Помните у Михаила Светлова: "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать"? Забавно, что хлопец из стихотворения, мечтающий о Гранаде, сам родом откуда-то из-под Харькова. Все это очень по-русски, конечно. Думается, мы вместе с хлопцами еще поможем миру. Деколонизация Запада пройдет на условиях России.
https://ria.ru/20240619/dogovor-1954099956.html
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Виктория Никифорова
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РИА Новости
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россия, запад, париж, николас мадуро, дмитрий медведев, оон, брикс, единая россия
Россия, Запад, Париж, Николас Мадуро, Дмитрий Медведев, ООН, БРИКС, Единая Россия

Деколонизация Запада пройдет на условиях России

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
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В России часто задаются вопросом: в чем наша идея? Что может дать народам мира наша страна? Ответ очевиден: свободу и независимость. Именно войну за независимость мы сегодня ведем, и именно это привлекает к нам сердца по всей планете.
Гегемония Запада — это же не только открытые войны, это и сложносочиненная политика неоколониализма, опутывающая целые континенты и выкачивающая из них сокровища. Доминирование в СМИ и образовании позволяет зомбировать поколение за поколением. Диктат западных банков погружает в кредитную кабалу. "Порядок, основанный на правилах", лишает государства суверенитета.
Владимир Путин и Ким Чен Ын во время совместного фотографирования в Пхеньяне
Эксперт назвал договор с КНДР противоположностью связи США и Южной Кореи
19 июня, 20:27
В результате мы видим тот же старый добрый колониализм, только в профиль. Не получается заморить людей голодом — как проделывали это англичане в Индии — давайте запустим им коронавирус. Не можем помешать их процветанию — давайте устроим у них переворот, развяжем гражданскую войну, и пусть сами разрушат все, что построили.
Все это оформляется красивой риторикой, но суть-то остается прежней. Золотой миллиард жирует за счет того, что дерет три шкуры с мирового большинства. Мы с этими процессами прекрасно знакомы на собственном опыте.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Медведев рассказал, зачем Запад навязывает свою модель миропорядка
17 июня, 12:06
Однако СВО показала всему миру, что с неоколониальными западными практиками можно и нужно бороться. Успех труден, но совершенно реален. Мало того, освобождение вовсе не погружает страну в разруху, а наоборот, стимулирует ее развитие.
Естественно было бы для Москвы возглавить процессы освобождения от неоколониализма, которые и так идут полным ходом по всему миру. Мы многого уже добились на этом пути: спасли от уничтожения Сирию и от "майдана" — братскую Беларусь, помогли руководству Казахстана, сейчас вот вытаскиваем из-под западной оккупации Малороссию. Наши вежливые люди вежливо заходят по просьбе правительств африканских стран на военные базы, освободившиеся после ухода французского и американского контингентов.
Но сделать для освобождения неоколоний нужно еще очень много. Здесь важны и средства экономической борьбы — тот же переход на нацвалюты и постепенный отказ от доллара. Но не менее важна и информационная составляющая.
Ужас положения современных неоколоний состоит в том, что их буквально никто не слышит. Все, что мы о них знаем, подается через СМИ как раз тех самых западных стран, которые их и дербанят. Россия могла бы помочь миллионам людей, которых просто вычеркнули из мировой инфоповестки.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Медведев предложил расширить географию антинеоколониального движения
17 июня, 11:54
Недавно российский МИД напомнил Парижу о недопустимости разгона митингов коренного населения Новой Каледонии, борющихся за свою независимость. Там дикая несправедливость творится на самом деле. Десятилетиями местные жители пытаются вернуть свою землю себе, и десятилетиями Париж обманывает их с референдумами, добиваясь явки в свою пользу.
Семнадцать тысяч километров от Парижа, богатейшие месторождения никеля — ну как же можно так бесстыдно обманывать и хищнически эксплуатировать людей? Ведь это колониализм чистейшей воды, многократно осужденный в ООН. Кстати, учитывая свой вес в ООН, Москва вполне могла бы стать там защитником всех униженных и угнетенных.
США, Великобритания, Франция до сих пытаются грабить другие страны с наглостью своих предков-работорговцев. Кому, как не России, заступаться за пострадавших? Список претензий к западным хищникам на самом деле огромен.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма - За свободу наций! во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Медведев предложил создать реестр потерь от преступлений колониальной эпохи
17 июня, 11:19
Николас Мадуро считает, что американские санкции были экономическим геноцидом для Венесуэлы, и полагает, что ущерб от них составил более полутриллиона долларов. Еще больше можно было бы взыскать с американцев по требованию Кубы. У Аргентины вопросы к Британии по поводу Мальвинских островов. У Испании к той же Британии — по поводу Гибралтара. В Мексике до сих прекрасно помнят, что американцы отняли у них весь север — практически треть страны.
Да и внутри так называемого золотого миллиарда страсти кипят только в путь. Мечтают о независимости шотландцы и жители Уэльса. Упорно сражаются за свободу от Мадрида баски и каталонцы. На грани распада Бельгия — там схлестнулись валлоны (они говорят по-французски) и фламандцы (говорят по-нидерландски). Свои вопросы к Парижу накопились у корсиканцев и бретонцев.
Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Первый министр Шотландии сделал заявление о независимости
10 мая, 15:21
Официальные правительства и СМИ замалчивают эти проблемы. Ну и что, что бретонцам нельзя учить своих детей по-бретонски? Ну и что, что лидеров борьбы за независимость Каталонии посадили в тюрьмы и вынудили бежать из страны? Кого интересует, что независимости от Мадрида хотят больше 90 процентов каталонцев? Это же все "террористы" и "экстремисты".
Узнаете риторику? Да-да, именно так в мировой прессе изображали жителей Новороссии. Всем было наплевать на их беды и страдания, на их борьбу. Они были не в тренде. На помощь им пришла только Россия.
Сегодня наша всемирная отзывчивость могла бы сделать нашу страну лидером стран и народов, борющихся за свою независимость. А главный колонизатор сегодня — это США со своими ближайшими вассалами. Мало того что они ведут войны по всему свету, свергают законные правительства, убивают народных лидеров. Так нет же, наладились еще в свою пользу разжигать сепаратизм в уязвимых точках планеты: англичане лезут в Гонконг, американцы — на Тайвань, превращая его в свою колонию для борьбы с Пекином. Не перестают они разжигать конфликты и на постсоветском пространстве.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Кирби прокомментировал сообщения о попытке США провоцировать КНР по Тайваню
17 июня, 23:35
Мы все это выучили на примере Украины, по факту оккупированной сегодня Вашингтоном. Ее мы освободим, но и другие народы могут рассчитывать на нашу помощь в борьбе с пиратством дяди Сэма. Будем делиться опытом, приглашать лидеров борьбы за свободу на встречи, поднимать соответствующие вопросы в ООН.
Первым шагом на этом пути стал международный межпартийный форум в формате "БРИКС и страны-партнеры" — "Мировое большинство за многополярный мир", который только что прошел в Владивостоке. На мероприятие приехали более 150 представителей ведущих политических сил из 32 стран. Идеологию форума в программной статье сформулировал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Его текст так и называется "Время метрополий истекло".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Медведев отметил растущую в мире потребность в свободе от колониализма
14 июня, 00:15
Борьба с западным неоколониализмом естественно наследует многим советским практикам. Однако сегодня она не нуждается в навязчивой идеологичности. Борьба за свободу — это не лозунг, это естественная страсть человека, она не нуждается в присяге на верность коммунизму или капитализму, Марксу или Айн Рэнд, она вообще не о том.
А еще она очень отвечает всемирно отзывчивой душе русского человека. Помните у Михаила Светлова: "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать"? Забавно, что хлопец из стихотворения, мечтающий о Гранаде, сам родом откуда-то из-под Харькова. Все это очень по-русски, конечно. Думается, мы вместе с хлопцами еще поможем миру. Деколонизация Запада пройдет на условиях России.
 
РоссияЗападПарижНиколас МадуроДмитрий МедведевООНБРИКСЕдиная Россия
 
 
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