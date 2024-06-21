https://ria.ru/20240621/boychuk-1954585236.html

Бойчук: МС-21 решит проблему "Аэрофлота" с заменой парка иностранных судов

Бойчук: МС-21 решит проблему "Аэрофлота" с заменой парка иностранных судов - РИА Новости, 21.06.2024

Бойчук: МС-21 решит проблему "Аэрофлота" с заменой парка иностранных судов

Пополнение парка "Аэрофлота" новейшими российскими среднемагистральными лайнерами МС-21 может решить задачу по замене иностранных самолетов перевозчика, считает РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T17:32

2024-06-21T17:32

2024-06-21T17:32

россия

аэрофлот

мс-21

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пополнение парка "Аэрофлота" новейшими российскими среднемагистральными лайнерами МС-21 может решить задачу по замене иностранных самолетов перевозчика, считает глава профсоюза летного состава России, заместитель председателя общественного совета при Росавиации Мирослав Бойчук. "Аэрофлот" в 2022 году подписал с ОАК соглашение о поставке в период 2023-2030 годов в общей сложности 339 отечественных самолетов на условиях лизинга, включая 210 МС-21, 89 SJ-100) и 40 Ту-214. В начале июня на полях ПМЭФ-2024 генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что компания обсуждает возможность перевода контракта с ОАК полностью на заказ МС-21 "с учетом того, что сроки поставок сдвигаются правее". "ТУ-214 – хорошая, надежная машина, но все-таки это разработка 90-х годов. С другой стороны, готовится к выпуску новейшее воздушное судно МС-21 – ультрасовременная разработка, с крыльями из композитного материала. Зарубежные производители авиационной техники пока подобными технологиями для производства узкофюзеляжных судов не владеют", - сказал Бойчук РИА Новости. По его информации, в конце 2025 года первые МС-21 уже будут готовы к передаче авиакомпании для выполнения производственной деятельности. "В 2022 году мы не могли точно определить, что будет с параллельным импортом, какая ситуация сложится с комплектующими. 2023 год показал, количество запасных компонентов и комплектующих позволяет безопасно выполнять перевозки. Я так понимаю, руководство такой крупнейшей авиакомпании, как "Аэрофлот", оценило возможности безопасной эксплуатации "Эйрбасов" и "Боингов" на данном этапе. А в 2026-2027 году начнут поступать МС-21 и проблема достаточного количества воздушных судов для удовлетворения потребности в авиаперевозках в России решится", - отметил Бойчук. По его словам, возможный отказ "Аэрофлота" от эксплуатации ТУ-214 связан с тем, что эксплуатация этих воздушных судов будет более затратной в связи с издержками логистики, наличием трехчленного экипажа и более высоким расходом топлива, чем у МС-21. "Конечно, воздушное судно, разработанное в 90-х годах, всегда будет дороже в эксплуатации, чем более поздние разработки", - пояснил Бойчук. Он полагает, что компенсировать рост расходов можно будет или за счет увеличения стоимости билетов, или за счет внутренних резервов авиакомпании, в том числе включая уменьшение фонда оплаты труда, что является неправильным в данной ситуации. "В то же время я думаю, что отказываться от производства новых ТУ-214 тоже не надо. У нас есть много авиакомпаний, где парк воздушных судов довольно возрастной и для его замены ТУ-214 будут хорошим подспорьем, что позволит удержать и нарастить этим компаниям долю на рынке авиаперевозок в нашей стране", - подчеркнул Бойчук.

https://ria.ru/20240621/aeroflot-1954469254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот, мс-21