https://ria.ru/20240621/boeviki-1954408903.html

СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика

СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика - РИА Новости, 21.06.2024

СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика

СК РФ установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году, в результате которого погибли 78 человек, уже... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T00:54

2024-06-21T00:54

2024-06-21T01:01

россия

назрань

сунженский район

происшествия

шамиль басаев

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. СК РФ установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году, в результате которого погибли 78 человек, уже осуждены 68 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года банда боевиков Басаева напала на сотрудников правоохранительных органов, военных, организации и простых граждан Ингушетии. В результате погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, преступники похитили большое количество оружия, а организациям, предприятиям и гражданам республики причинили значительный ущерб, уничтожив и повредив имущество. "Следователями ГСУСК России по СКФО полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников", - сказали в ведомстве. Так, 21 июня 2004 года банда напала на здания ОВД в Карабулаке, территорию дислокации ОМОН при МВД Ингушетии и мобильный отряд МВД России в Карабулаке, а также здание республиканского МВД РФ в Назрани, Назрановский РОВД, Назрановский ГОВД, склады отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения МВД Ингушетии в Назрани, здание Назрановского пограничного отряда, штаб 3-го батальона оперативного полка по охране административной границы при МВД Ингушетии в станице Нестеровской Сунженского района, воинскую часть в станице Троицкая Сунженского района, посты ДПС ГИБДД "Волга-16" и "Волга-17" и дороги между городом Карабулак и селом Яндаре Ингушетии. Кроме того, на крупных автодорожных развязках, при подъезде к Назрани и Карабулаку, станицам Нестеровской и Троицкой, стояли отряды боевиков, чтобы не пустить силы федерального реагирования для пресечения вооруженного нападения. Боевики на постах под видом сотрудников правоохранительных органов и военных останавливали автомобили и проверяли документы. Лиц, предъявлявших им служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, участники банд моментально убивали и похищали их оружие. "В рамках расследования данного уголовного дела следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 11 лиц объявлены в розыск", - сказали в СК. В ведомстве подчеркнули, что скрывшихся участников нападения продолжают устанавливать.

https://ria.ru/20240613/sk-1952490204.html

https://ria.ru/20231220/napadenie-1917088777.html

https://ria.ru/20240615/terakt-1953058111.html

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россия, назрань, сунженский район, происшествия, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, омон россии