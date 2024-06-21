https://ria.ru/20240621/boeviki-1954408903.html
СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика
СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика - РИА Новости, 21.06.2024
СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика
СК РФ установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году, в результате которого погибли 78 человек, уже... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T00:54
2024-06-21T00:54
2024-06-21T01:01
россия
назрань
сунженский район
происшествия
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
гибдд мвд рф
омон россии
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. СК РФ установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году, в результате которого погибли 78 человек, уже осуждены 68 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года банда боевиков Басаева напала на сотрудников правоохранительных органов, военных, организации и простых граждан Ингушетии. В результате погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, преступники похитили большое количество оружия, а организациям, предприятиям и гражданам республики причинили значительный ущерб, уничтожив и повредив имущество. "Следователями ГСУСК России по СКФО полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников", - сказали в ведомстве. Так, 21 июня 2004 года банда напала на здания ОВД в Карабулаке, территорию дислокации ОМОН при МВД Ингушетии и мобильный отряд МВД России в Карабулаке, а также здание республиканского МВД РФ в Назрани, Назрановский РОВД, Назрановский ГОВД, склады отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения МВД Ингушетии в Назрани, здание Назрановского пограничного отряда, штаб 3-го батальона оперативного полка по охране административной границы при МВД Ингушетии в станице Нестеровской Сунженского района, воинскую часть в станице Троицкая Сунженского района, посты ДПС ГИБДД "Волга-16" и "Волга-17" и дороги между городом Карабулак и селом Яндаре Ингушетии. Кроме того, на крупных автодорожных развязках, при подъезде к Назрани и Карабулаку, станицам Нестеровской и Троицкой, стояли отряды боевиков, чтобы не пустить силы федерального реагирования для пресечения вооруженного нападения. Боевики на постах под видом сотрудников правоохранительных органов и военных останавливали автомобили и проверяли документы. Лиц, предъявлявших им служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, участники банд моментально убивали и похищали их оружие. "В рамках расследования данного уголовного дела следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 11 лиц объявлены в розыск", - сказали в СК. В ведомстве подчеркнули, что скрывшихся участников нападения продолжают устанавливать.
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россия, назрань, сунженский район, происшествия, шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, омон россии
Россия, Назрань, Сунженский район, Происшествия, Шамиль Басаев, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, ОМОН России
СК установил по делу о нападении на Ингушетию в 2004 году 131 боевика
СК установил по делу об атаке на Ингушетию в 2004 году 131 члена банды Басаева
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. СК РФ установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на Ингушетию в 2004 году, в результате которого погибли 78 человек, уже осуждены 68 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В ночь с 21 на 22 июня 2004 года банда боевиков Басаева напала на сотрудников правоохранительных органов, военных, организации и простых граждан Ингушетии. В результате погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, преступники похитили большое количество оружия, а организациям, предприятиям и гражданам республики причинили значительный ущерб, уничтожив и повредив имущество.
"Следователями ГСУСК России по СКФО
полностью воссоздана картина произошедшего. Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников", - сказали в ведомстве.
Так, 21 июня 2004 года банда напала на здания ОВД в Карабулаке, территорию дислокации ОМОН
при МВД Ингушетии и мобильный отряд МВД России в Карабулаке, а также здание республиканского МВД РФ в Назрани
, Назрановский РОВД, Назрановский ГОВД, склады отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения МВД Ингушетии в Назрани, здание Назрановского пограничного отряда, штаб 3-го батальона оперативного полка по охране административной границы при МВД Ингушетии в станице Нестеровской Сунженского района
, воинскую часть в станице Троицкая Сунженского района, посты ДПС ГИБДД
"Волга-16" и "Волга-17" и дороги между городом Карабулак и селом Яндаре Ингушетии.
Кроме того, на крупных автодорожных развязках, при подъезде к Назрани и Карабулаку, станицам Нестеровской и Троицкой, стояли отряды боевиков, чтобы не пустить силы федерального реагирования для пресечения вооруженного нападения.
Боевики на постах под видом сотрудников правоохранительных органов и военных останавливали автомобили и проверяли документы. Лиц, предъявлявших им служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, участники банд моментально убивали и похищали их оружие.
"В рамках расследования данного уголовного дела следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 11 лиц объявлены в розыск", - сказали в СК.
В ведомстве подчеркнули, что скрывшихся участников нападения продолжают устанавливать.