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Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве - РИА Новости, 21.06.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:11 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/biryukov-1954536375.html
Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве
Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве - РИА Новости, 21.06.2024
Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в этом году более 1,5 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T15:11
2024-06-21T15:11
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городское хозяйство москвы
петр бирюков
вода
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в этом году более 1,5 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. В этом году провели уже свыше 1,5 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. "С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Вода

Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в этом году более 1,5 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. В этом году провели уже свыше 1,5 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра напомнил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров.
"С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковВода
 
 
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