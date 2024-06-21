https://ria.ru/20240621/biryukov-1954536375.html

Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве

Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве - РИА Новости, 21.06.2024

Бирюков: более 1,5 млн анализов качества воды проведено в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в этом году более 1,5 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T15:11

2024-06-21T15:11

2024-06-21T15:11

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

вода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели в этом году более 1,5 миллиона анализов качества воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время состояние воды анализируется по 184 физико-химическим и биологическим показателям, контроль начинается с водохранилищ, где отбирают природную воду на разной глубине для получения полной картины состояния водоемов. В этом году провели уже свыше 1,5 миллиона различных исследований, которые в очередной раз подтвердили соответствие воды, которая поступает в краны москвичей, всем требованиям и нормативам", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что ежедневно мегаполис потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в столице проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей. Эта сложная система нуждается в постоянном контроле и при необходимости - в оперативной корректировке параметров. "С помощью современных технологий проверяем качество воды на маршруте от водоисточника до потребителя, дополнительно на станциях водоподготовки и в распределительной сети работают более 500 автоматических анализаторов. Приборы круглосуточно отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Данные с анализаторов поступают в единую информационную систему, с помощью которой специалисты могут быстро принимать решения по изменению технологических режимов очистки", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при необходимости используются мобильные лабораторные комплексы для оперативного анализа воды на месте отбора проб.

https://ria.ru/20240620/biryukov-1954349011.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, вода