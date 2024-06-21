Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии раскритиковал встречу по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 21.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/belorussiya-1954452078.html
МИД Белоруссии раскритиковал встречу по Украине в Швейцарии
МИД Белоруссии раскритиковал встречу по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 21.06.2024
МИД Белоруссии раскритиковал встречу по Украине в Швейцарии
Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что проведение конференции в Швейцарии по урегулированию на Украине без участия России выглядит как... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T10:56
2024-06-21T10:56
в мире
россия
сергей алейник
одкб
белоруссия
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_0:78:3139:1844_1920x0_80_0_0_eb846eac37e5cd4fb60b4cca4ff1274c.jpg
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что проведение конференции в Швейцарии по урегулированию на Украине без участия России выглядит как театр абсурда, особенно на фоне накачки Западом Киева вооружениями и военной техникой. "Украинский конфликт остается ключевым дестабилизирующим фактором в Восточной Европе. Участие США и большинства европейских стран в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, проведенной без участия ключевого игрока – России, выглядит как театр абсурда, особенно на фоне накачки Киева вооружениями и военной техникой. Весьма странный подход к мирному урегулированию, который на самом деле ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - заявил глава белорусского МИД на заседании СМИД ОДКБ. Текст его выступления распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства. "Мы неоднократно говорили о том, что любое мирное урегулирование украинского конфликта и любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси абсолютно бесперспективны", - подчеркнул Алейник. Он добавил, что "подход, основанный на дискриминации и попытках исключения суверенных стран из диалога по самым значимым вопросам современности, – это путь в никуда".
https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953522274.html
https://ria.ru/20240621/kuleba-1954426283.html
россия
белоруссия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576388344_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_c02ff30bd22b49465091ff2ab703f56b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сергей алейник, одкб, белоруссия, швейцария
В мире, Россия, Сергей Алейник, ОДКБ, Белоруссия, Швейцария
МИД Белоруссии раскритиковал встречу по Украине в Швейцарии

МИД Белоруссии: конференция по Украине без России выглядит как театр абсурда

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что проведение конференции в Швейцарии по урегулированию на Украине без участия России выглядит как театр абсурда, особенно на фоне накачки Западом Киева вооружениями и военной техникой.
"Украинский конфликт остается ключевым дестабилизирующим фактором в Восточной Европе. Участие США и большинства европейских стран в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, проведенной без участия ключевого игрока – России, выглядит как театр абсурда, особенно на фоне накачки Киева вооружениями и военной техникой. Весьма странный подход к мирному урегулированию, который на самом деле ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - заявил глава белорусского МИД на заседании СМИД ОДКБ. Текст его выступления распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
МИД Швейцарии раскрыл, где может пройти вторая конференция по Украине
17 июня, 20:21
"Мы неоднократно говорили о том, что любое мирное урегулирование украинского конфликта и любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси абсолютно бесперспективны", - подчеркнул Алейник.
Он добавил, что "подход, основанный на дискриминации и попытках исключения суверенных стран из диалога по самым значимым вопросам современности, – это путь в никуда".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Кулеба допустил участие России во втором саммите по Украине
Вчера, 08:11
 
В миреРоссияСергей АлейникОДКББелоруссияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала