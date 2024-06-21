https://ria.ru/20240621/belorussiya-1954452078.html

МИД Белоруссии раскритиковал встречу по Украине в Швейцарии

МИД Белоруссии раскритиковал встречу по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 21.06.2024

МИД Белоруссии раскритиковал встречу по Украине в Швейцарии

Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что проведение конференции в Швейцарии по урегулированию на Украине без участия России выглядит как... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:56

2024-06-21T10:56

2024-06-21T10:56

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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник заявил, что проведение конференции в Швейцарии по урегулированию на Украине без участия России выглядит как театр абсурда, особенно на фоне накачки Западом Киева вооружениями и военной техникой. "Украинский конфликт остается ключевым дестабилизирующим фактором в Восточной Европе. Участие США и большинства европейских стран в так называемой мирной конференции по Украине в Швейцарии, проведенной без участия ключевого игрока – России, выглядит как театр абсурда, особенно на фоне накачки Киева вооружениями и военной техникой. Весьма странный подход к мирному урегулированию, который на самом деле ведет к дальнейшей эскалации конфликта", - заявил глава белорусского МИД на заседании СМИД ОДКБ. Текст его выступления распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства. "Мы неоднократно говорили о том, что любое мирное урегулирование украинского конфликта и любые обсуждения вопросов европейской и евразийской безопасности без участия и России, и Беларуси абсолютно бесперспективны", - подчеркнул Алейник. Он добавил, что "подход, основанный на дискриминации и попытках исключения суверенных стран из диалога по самым значимым вопросам современности, – это путь в никуда".

https://ria.ru/20240617/konferentsiya-1953522274.html

https://ria.ru/20240621/kuleba-1954426283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сергей алейник, одкб, белоруссия, швейцария