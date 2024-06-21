https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954442225.html

Европейские политики хотят забыть о зверствах фашистов, заявили в СК

Европейские политики хотят забыть о зверствах фашистов, заявили в СК - РИА Новости, 21.06.2024

Европейские политики хотят забыть о зверствах фашистов, заявили в СК

Европейские политики пытаются забыть о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны, чтобы не чувствовать ответственность и стыд,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T10:12

2024-06-21T10:12

2024-06-21T10:12

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Европейские политики пытаются забыть о зверствах немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны, чтобы не чувствовать ответственность и стыд, считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "Если вдуматься в эти истории, то становится очень тревожно. Не случайно европейские политики хотят забыть эти факты, они чувствуют ответственность и стыд", - сказал он в интервью РИА Новости. В качестве примеров председатель СК РФ рассказал о жителе Смоленской области, рассказавшем следователям, что во время войны он жил в Калуге и попал в концлагерь. По показаниям мужчины, немецкие войска вели себя жестоко, применяли телесные наказания - от удара прикладом винтовки до расстрела. Жительница Воронежа, также побывавшая в концлагере, рассказала, что условия содержания были нечеловеческими. Кормили людей не чаще одного раза в сутки, а пили они лишь дождевую воду. "Пленных расстреливали, издевались и били за малейшие провинности", - привел слова женщины Бастрыкин. Другая потерпевшая сообщила следователям, что люди спали на соломе, а кому места не хватало, размещались прямо во дворе на холоде. Почти не кормили, давали по 100 граммов хлеба, иногда - остатки гнилой квашеной капусты и гороховую ботву. "В Калининграде в ходе допросов свидетелей и потерпевших следователями получены данные о том, в каких условиях люди содержались в концлагерях. Питались в основном овощной ботвой, за любую провинность подвергались жестоким наказаниям и избиению. На нарах почти нельзя было лежать, все страдали от педикулеза. По прибытии новых узников выставляли на продажу немцам, проживавшим на территории Восточной Пруссии. Осматривая людей, как скот, они выбирали самых физически крепких и забирали на подсобные работы в фермерские хозяйства", - добавил Бастрыкин. Полный текст интервью читайте на ria.ru 22 июня в 13.00 мск.

https://ria.ru/20240621/bastrykin-1954412789.html

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953060364.html

https://ria.ru/20231120/nyurnberg-1910467462.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)