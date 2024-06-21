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Артамонов: Липецкая область в лидерах по доходам консолидированного бюджета - РИА Новости, 21.06.2024
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Липецкая область
 
12:44 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/artamonov-1954483415.html
Артамонов: Липецкая область в лидерах по доходам консолидированного бюджета
Артамонов: Липецкая область в лидерах по доходам консолидированного бюджета - РИА Новости, 21.06.2024
Артамонов: Липецкая область в лидерах по доходам консолидированного бюджета
По совокупности налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Липецкая область занимает третье место в ЦФО, также регион входит в десятку субъектов РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T12:44
2024-06-21T12:44
липецкая область
россия
москва
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 июн - РИА Новости. По совокупности налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Липецкая область занимает третье место в ЦФО, также регион входит в десятку субъектов РФ по инвестклимату, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам совещания с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе 20 июня прибыл в регион с рабочей поездкой. Он отметил рост инвестиций в основной капитал региона, а также объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, который позволяет региону быть на лидирующих позициях в округе, занимая третье место после Москвы и Московской области. "В этом году мы вошли в топ-10 регионов по инвестклимату. Достаточно большой рывок сделали и будем стараться улучшить позиции. Продолжим внедрение регионального инвестиционного стандарта, работу по импортозамещению и подготовке кадров для инновационной промышленности", – прокомментировал Артамонов. Он отметил, что в первом квартале 2024 года в экономику региона инвестировано 41,6 миллиарда рублей, что составляет 115,4% к уровню соответствующего периода прошлого года. Основной объем инвестиций приходился на приобретение транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря. Инвестиции на душу населения составили 37,3 тысячи рублей, что позволило Липецкой области занять третье место в ЦФО. По объему отгруженной продукции на душу населения регион на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции среди субъектов Центрального федерального округа. С начала года отгружено продукции на душу населения на 414 тысяч рублей при среднем показателе по стране – 263 тысячи рублей. Также Артамонов отметил вклад сельского хозяйства в увеличение регионального бюджета. За время реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" поставки продукции АПК области на внешние рынки увеличились более чем в пять раз. Объем экспорта в 2023 году достиг почти миллиарда долларов. Что касается благосостояния жителей региона, то, по словам губернатора, по итогам 2023 года показатель бедности в Липецкой области составил – 7% при среднем общероссийском 8,5%. Уровень регистрируемой безработицы в - 0,3% к численности экономически активного населения и по-прежнему остается одним из самых низких – второе место в стране.
https://ria.ru/20240620/tramvai-1954276234.html
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россия, москва, игорь артамонов
Липецкая область, Россия, Москва, Игорь Артамонов

Артамонов: Липецкая область в лидерах по доходам консолидированного бюджета

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 21 июн - РИА Новости. По совокупности налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Липецкая область занимает третье место в ЦФО, также регион входит в десятку субъектов РФ по инвестклимату, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам совещания с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым.
Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе 20 июня прибыл в регион с рабочей поездкой. Он отметил рост инвестиций в основной капитал региона, а также объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, который позволяет региону быть на лидирующих позициях в округе, занимая третье место после Москвы и Московской области.
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"В этом году мы вошли в топ-10 регионов по инвестклимату. Достаточно большой рывок сделали и будем стараться улучшить позиции. Продолжим внедрение регионального инвестиционного стандарта, работу по импортозамещению и подготовке кадров для инновационной промышленности", – прокомментировал Артамонов.
Он отметил, что в первом квартале 2024 года в экономику региона инвестировано 41,6 миллиарда рублей, что составляет 115,4% к уровню соответствующего периода прошлого года. Основной объем инвестиций приходился на приобретение транспортных средств, машин, оборудования, хозяйственного инвентаря. Инвестиции на душу населения составили 37,3 тысячи рублей, что позволило Липецкой области занять третье место в ЦФО.
По объему отгруженной продукции на душу населения регион на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции среди субъектов Центрального федерального округа. С начала года отгружено продукции на душу населения на 414 тысяч рублей при среднем показателе по стране – 263 тысячи рублей.
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Также Артамонов отметил вклад сельского хозяйства в увеличение регионального бюджета. За время реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" поставки продукции АПК области на внешние рынки увеличились более чем в пять раз. Объем экспорта в 2023 году достиг почти миллиарда долларов.
Что касается благосостояния жителей региона, то, по словам губернатора, по итогам 2023 года показатель бедности в Липецкой области составил – 7% при среднем общероссийском 8,5%. Уровень регистрируемой безработицы в - 0,3% к численности экономически активного населения и по-прежнему остается одним из самых низких – второе место в стране.
 
Липецкая областьРоссияМоскваИгорь Артамонов
 
 
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