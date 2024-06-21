https://ria.ru/20240621/alrosa-1954525901.html

Эксперт назвал санкции Японии против "Алросы" декларативными

Эксперт назвал санкции Японии против "Алросы" декларативными - РИА Новости, 21.06.2024

Эксперт назвал санкции Японии против "Алросы" декларативными

Санкции Японии против алмазодобывающей "Алросы" носят декларативный характер, экономического сотрудничества между ними нет уже более двух лет, прокомментировал... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T14:37

2024-06-21T14:37

2024-06-21T14:37

экономика

япония

россия

архангельская область

алроса

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Санкции Японии против алмазодобывающей "Алросы" носят декларативный характер, экономического сотрудничества между ними нет уже более двух лет, прокомментировал РИА Новости главный стратег инвестиционной компании "Вектор Икс" Максим Худалов. Накануне МИД Японии опубликовал новый санкционный список, в который вошли 41 компания и 11 физлиц из России. Под ограничения в том числе попала алмазодобывающая компания "Алроса". "Санкции Японии против "Алросы" скорее носят декларативный характер, так как реального бизнеса с Японией у компании нет уже более двух лет", - прокомментировал эксперт. По словам Худалова, Япония никогда не входила в число значимых покупателей продукции "Алросы", но поставляла горное оборудование в Россию. Вместе с тем, отметил эксперт, в последние годы появились возможности приобретения запчастей для горной техники через посредников, да и китайские поставщики сегодня предлагают полный спектр горного оборудования, необходимого для работы отрасли, что позволяет заменять выходящий из строя либо устаревающий парк. Кроме того, "Алроса" заявляла, что планирует в несколько раз сократить долю импортной техники: соглашение с Минпромторгом РФ и отечественными машиностроительными предприятиями о поставках горного оборудования было заключено в рамках ПМЭФ-2024. "Алроса" - крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. Добыча алмазов "Алросы" в 2023 году составила 34,6 миллиона карат, в 2022 году - 35,6 миллиона карат, в 2021 году - 32,4 миллиона карат.

https://ria.ru/20240621/rostekh-1954431849.html

https://ria.ru/20240621/peskov-1954513758.html

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россия

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экономика, япония, россия, архангельская область, алроса, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)