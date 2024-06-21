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Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя - РИА Новости, 21.06.2024
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19:55 21.06.2024
https://ria.ru/20240621/afganistan-1954619712.html
Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя
Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя - РИА Новости, 21.06.2024
Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя
Террористические группировки укрепляют влияние в Афганистане, существуют риски, что они смогут завладеть оружием, которое западные военные оставили в стране,... РИА Новости, 21.06.2024
2024-06-21T19:55
2024-06-21T19:55
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ООН, 21 июн - РИА Новости. Террористические группировки укрепляют влияние в Афганистане, существуют риски, что они смогут завладеть оружием, которое западные военные оставили в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, РФ по-прежнему обеспокоена террористической активностью группировки "ИГИЛ-Хорасан"* (филиал запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, ИГ*). "Несмотря на предпринимаемые де-факто властями усилия, террористы укрепляют свое влияние в стране и намеренно раскачивают ситуацию, совершая все новые теракты. Их действия нам понятны: продемонстрировать себя в качестве альтернативной силы и подорвать стабильность в Афганистане и в регионе.... С учетом количества оружия, оставленного западными военными в стране, угроза его попадания в руки боевиков, расползания в регионе и за его пределы становится вполне реальной", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Российский дипломат отметил, что с терроризмом тесно связана и наркопроблема - здесь предпринимаемых талибами усилий также недостаточно.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, россия, афганистан, василий небензя, оон, исламское государство*
В мире, Россия, Афганистан, Василий Небензя, ООН, Исламское государство*
Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя

Небензя: террористы укрепляют влияние в Афганистане и могут завладеть оружием

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 21 июн - РИА Новости. Террористические группировки укрепляют влияние в Афганистане, существуют риски, что они смогут завладеть оружием, которое западные военные оставили в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, РФ по-прежнему обеспокоена террористической активностью группировки "ИГИЛ-Хорасан"* (филиал запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, ИГ*).
"Несмотря на предпринимаемые де-факто властями усилия, террористы укрепляют свое влияние в стране и намеренно раскачивают ситуацию, совершая все новые теракты. Их действия нам понятны: продемонстрировать себя в качестве альтернативной силы и подорвать стабильность в Афганистане и в регионе.... С учетом количества оружия, оставленного западными военными в стране, угроза его попадания в руки боевиков, расползания в регионе и за его пределы становится вполне реальной", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Российский дипломат отметил, что с терроризмом тесно связана и наркопроблема - здесь предпринимаемых талибами усилий также недостаточно.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреРоссияАфганистанВасилий НебензяООНИсламское государство*
 
 
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