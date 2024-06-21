https://ria.ru/20240621/afganistan-1954619712.html

Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя

Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя - РИА Новости, 21.06.2024

Террористы в Афганистане могут завладеть западным оружием, заявил Небензя

Террористические группировки укрепляют влияние в Афганистане, существуют риски, что они смогут завладеть оружием, которое западные военные оставили в стране,... РИА Новости, 21.06.2024

2024-06-21T19:55

2024-06-21T19:55

2024-06-21T19:55

в мире

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афганистан

василий небензя

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ООН, 21 июн - РИА Новости. Террористические группировки укрепляют влияние в Афганистане, существуют риски, что они смогут завладеть оружием, которое западные военные оставили в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, РФ по-прежнему обеспокоена террористической активностью группировки "ИГИЛ-Хорасан"* (филиал запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"*, ИГ*). "Несмотря на предпринимаемые де-факто властями усилия, террористы укрепляют свое влияние в стране и намеренно раскачивают ситуацию, совершая все новые теракты. Их действия нам понятны: продемонстрировать себя в качестве альтернативной силы и подорвать стабильность в Афганистане и в регионе.... С учетом количества оружия, оставленного западными военными в стране, угроза его попадания в руки боевиков, расползания в регионе и за его пределы становится вполне реальной", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Российский дипломат отметил, что с терроризмом тесно связана и наркопроблема - здесь предпринимаемых талибами усилий также недостаточно.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240424/kabul-1942053567.html

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афганистан

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Кирилл Волков

в мире, россия, афганистан, василий небензя, оон, исламское государство*