Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/zyuganov-1954367979.html
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета - РИА Новости, 20.06.2024
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении лидера КПРФ Геннадия Зюганова орденом Почета, сообщила пресс-служба главы белорусского... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:49
2024-06-20T19:49
белоруссия
россия
геннадий зюганов
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_0:41:2911:1678_1920x0_80_0_0_2e5ec9daa55a1c9c300977525057a0dc.jpg
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении лидера КПРФ Геннадия Зюганова орденом Почета, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о награждении руководителя фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Геннадия Зюганова орденом Почета", - говорится в сообщении. Отмечается, что "награды Геннадий Зюганов удостоен за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, союзного строительства, укрепление дружественных отношений и единства народов двух стран". Геннадию Зюганову 26 июня 2024 года исполнится 80 лет.
https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_8ef771a71095a1e97da8603be2a03c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, геннадий зюганов, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Геннадий Зюганов, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета

Лукашенко подписал указ о награждении Зюганова орденом Почета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Геннадий Зюганов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении лидера КПРФ Геннадия Зюганова орденом Почета, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о награждении руководителя фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Геннадия Зюганова орденом Почета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "награды Геннадий Зюганов удостоен за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, союзного строительства, укрепление дружественных отношений и единства народов двух стран".
Геннадию Зюганову 26 июня 2024 года исполнится 80 лет.
Cгенерированное нейросетью изображение того, как бы выглядела Россия при коммунистах - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Зюганов показал, какой нейросеть видит Россию при коммунистах
15 декабря 2023, 20:08
 
БелоруссияРоссияГеннадий ЗюгановАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала