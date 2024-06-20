https://ria.ru/20240620/zyuganov-1954367979.html
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета - РИА Новости, 20.06.2024
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении лидера КПРФ Геннадия Зюганова орденом Почета, сообщила пресс-служба главы белорусского... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:49
2024-06-20T19:49
2024-06-20T19:49
белоруссия
россия
геннадий зюганов
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_0:41:2911:1678_1920x0_80_0_0_2e5ec9daa55a1c9c300977525057a0dc.jpg
МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении лидера КПРФ Геннадия Зюганова орденом Почета, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о награждении руководителя фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Геннадия Зюганова орденом Почета", - говорится в сообщении. Отмечается, что "награды Геннадий Зюганов удостоен за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, союзного строительства, укрепление дружественных отношений и единства народов двух стран". Геннадию Зюганову 26 июня 2024 года исполнится 80 лет.
https://ria.ru/20231215/neyroset-1916110224.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917642456_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_8ef771a71095a1e97da8603be2a03c3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, геннадий зюганов, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Россия, Геннадий Зюганов, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета
Лукашенко подписал указ о награждении Зюганова орденом Почета