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Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета

Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета - РИА Новости, 20.06.2024

Лукашенко наградил Зюганова орденом Почета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении лидера КПРФ Геннадия Зюганова орденом Почета, сообщила пресс-служба главы белорусского... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:49

2024-06-20T19:49

2024-06-20T19:49

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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении лидера КПРФ Геннадия Зюганова орденом Почета, сообщила пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня подписал указ о награждении руководителя фракции политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации Геннадия Зюганова орденом Почета", - говорится в сообщении. Отмечается, что "награды Геннадий Зюганов удостоен за значительный личный вклад в развитие всестороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, союзного строительства, укрепление дружественных отношений и единства народов двух стран". Геннадию Зюганову 26 июня 2024 года исполнится 80 лет.

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белоруссия, россия, геннадий зюганов, александр лукашенко, в мире