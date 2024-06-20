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Турция и Россия могут использовать золото в торговле, заявил эксперт - РИА Новости, 20.06.2024
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09:21 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/zoloto-1954152623.html
Турция и Россия могут использовать золото в торговле, заявил эксперт
Турция и Россия могут использовать золото в торговле, заявил эксперт - РИА Новости, 20.06.2024
Турция и Россия могут использовать золото в торговле, заявил эксперт
Турция и Россия могут использовать золото в торговле в качестве альтернативы американскому доллару, это будет выгодно обеим сторонам в условиях санкций, заявил... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:21
2024-06-20T09:21
экономика
россия
турция
анкара (провинция)
алексей ерхов
андрей костин (банкир)
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АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Турция и Россия могут использовать золото в торговле в качестве альтернативы американскому доллару, это будет выгодно обеим сторонам в условиях санкций, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре. "Центральным банкам двух стран необходимо активнее работать над решением платежных проблем. В связи с международными санкциями использование собственных платежных систем России в Турции было прекращено. В качестве альтернативы доллару США здесь можно использовать золото. Центральные банки двух стран могут зафиксировать стоимость рубля и турецкой лиры и использовать золото", - заявил Беюкшахин. По его словам, главная проблема заключается в том, что рубль и турецкая лира до сих пор не используются в обеих странах. "Ранее Центральные банки договорились об этом, но процесс не был продолжен. Очевидно, что здесь существует взаимное недоверие. Российские туристы могут тратить рубли, но отели и торговцы их не принимают. Точно так же нельзя расплачиваться в России турецкими лирами. Во время санкционного процесса возможность расплачиваться золотом будет выгодна обеим странам", - сказал эксперт. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил ранее глава ВТБ Андрей Костин. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20240422/problema-1941411308.html
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экономика, россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Андрей Костин (банкир)
Турция и Россия могут использовать золото в торговле, заявил эксперт

Беюкшахин: Россия и Турция могут использовать золото как альтернативу доллару

© Павел ЛисицынЗолотые слитки
Золотые слитки
© Павел Лисицын
Золотые слитки. Архивное фото
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АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Турция и Россия могут использовать золото в торговле в качестве альтернативы американскому доллару, это будет выгодно обеим сторонам в условиях санкций, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Источник оценил сроки решения банковской проблемы между Турцией и Россией
22 апреля, 04:11
"Центральным банкам двух стран необходимо активнее работать над решением платежных проблем. В связи с международными санкциями использование собственных платежных систем России в Турции было прекращено. В качестве альтернативы доллару США здесь можно использовать золото. Центральные банки двух стран могут зафиксировать стоимость рубля и турецкой лиры и использовать золото", - заявил Беюкшахин.
По его словам, главная проблема заключается в том, что рубль и турецкая лира до сих пор не используются в обеих странах.
«
"Ранее Центральные банки договорились об этом, но процесс не был продолжен. Очевидно, что здесь существует взаимное недоверие. Российские туристы могут тратить рубли, но отели и торговцы их не принимают. Точно так же нельзя расплачиваться в России турецкими лирами. Во время санкционного процесса возможность расплачиваться золотом будет выгодна обеим странам", - сказал эксперт.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил ранее глава ВТБ Андрей Костин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Источник: Турция и Россия обсуждают, как избежать проблем с переводами
30 января, 07:07
 
ЭкономикаРоссияТурцияАнкара (провинция)Алексей ЕрховАндрей Костин (банкир)
 
 
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