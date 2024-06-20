Турция и Россия могут использовать золото в торговле, заявил эксперт
Беюкшахин: Россия и Турция могут использовать золото как альтернативу доллару
© Павел ЛисицынЗолотые слитки
© Павел Лисицын
Золотые слитки. Архивное фото
АНКАРА, 20 июн – РИА Новости. Турция и Россия могут использовать золото в торговле в качестве альтернативы американскому доллару, это будет выгодно обеим сторонам в условиях санкций, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил ранее РИА Новости, что ситуация вокруг платежных переводов из РФ в Турцию остается напряженной, Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявил РИА Новости представитель госбанка Ziraat в Анкаре.
"Центральным банкам двух стран необходимо активнее работать над решением платежных проблем. В связи с международными санкциями использование собственных платежных систем России в Турции было прекращено. В качестве альтернативы доллару США здесь можно использовать золото. Центральные банки двух стран могут зафиксировать стоимость рубля и турецкой лиры и использовать золото", - заявил Беюкшахин.
По его словам, главная проблема заключается в том, что рубль и турецкая лира до сих пор не используются в обеих странах.
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"Ранее Центральные банки договорились об этом, но процесс не был продолжен. Очевидно, что здесь существует взаимное недоверие. Российские туристы могут тратить рубли, но отели и торговцы их не принимают. Точно так же нельзя расплачиваться в России турецкими лирами. Во время санкционного процесса возможность расплачиваться золотом будет выгодна обеим странам", - сказал эксперт.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявил ранее глава ВТБ Андрей Костин.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.