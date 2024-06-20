https://ria.ru/20240620/zhizn-1954310784.html

Голикова рассказала о разнице в продолжительности жизни в разных регионах

Голикова рассказала о разнице в продолжительности жизни в разных регионах - РИА Новости, 20.06.2024

Голикова рассказала о разнице в продолжительности жизни в разных регионах

Разница в ожидаемой продолжительности жизни составляет более 13 лет по разным регионам России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:49

2024-06-20T16:49

2024-06-20T16:49

общество

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Разница в ожидаемой продолжительности жизни составляет более 13 лет по разным регионам России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Есть еще показатель, который связан с сокращением дифференциации в ожидаемой продолжительности жизни между регионами страны. Я напомню, что у нас разница в такой дифференциации очень большая - более 13 лет по разным регионам", - сказала Голикова во время заседания попечительского совета по формированию культуры бережливого отношения к здоровью и здоровому образу жизни среди мужчин. По ее данным, самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни за прошлый год был в Республике Дагестан, к ней приближается Москва - практически 79 лет. Самый низкий показатель в Чукотском автономном округе - 66,5 лет. Кроме того, вице-премьер отметила, что уровень ожидаемой продолжительности жизни только на 38% зависит от системы здравоохранения, остальное - социально-экономические факторы, связанные с курением, питанием, экологией, образом жизни и другими. Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036 согласно поручению президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20240618/zhizn-1953697080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия