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Голикова рассказала о разнице в продолжительности жизни в разных регионах - РИА Новости, 20.06.2024
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16:49 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/zhizn-1954310784.html
Голикова рассказала о разнице в продолжительности жизни в разных регионах
Голикова рассказала о разнице в продолжительности жизни в разных регионах - РИА Новости, 20.06.2024
Голикова рассказала о разнице в продолжительности жизни в разных регионах
Разница в ожидаемой продолжительности жизни составляет более 13 лет по разным регионам России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:49
2024-06-20T16:49
общество
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Разница в ожидаемой продолжительности жизни составляет более 13 лет по разным регионам России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Есть еще показатель, который связан с сокращением дифференциации в ожидаемой продолжительности жизни между регионами страны. Я напомню, что у нас разница в такой дифференциации очень большая - более 13 лет по разным регионам", - сказала Голикова во время заседания попечительского совета по формированию культуры бережливого отношения к здоровью и здоровому образу жизни среди мужчин. По ее данным, самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни за прошлый год был в Республике Дагестан, к ней приближается Москва - практически 79 лет. Самый низкий показатель в Чукотском автономном округе - 66,5 лет. Кроме того, вице-премьер отметила, что уровень ожидаемой продолжительности жизни только на 38% зависит от системы здравоохранения, остальное - социально-экономические факторы, связанные с курением, питанием, экологией, образом жизни и другими. Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036 согласно поручению президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20240618/zhizn-1953697080.html
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общество, здоровье - общество, татьяна голикова, россия
Общество, Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия
Голикова рассказала о разнице в продолжительности жизни в разных регионах

Голикова: в разных регионах продолжительность жизни различается на 13 лет

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Разница в ожидаемой продолжительности жизни составляет более 13 лет по разным регионам России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Есть еще показатель, который связан с сокращением дифференциации в ожидаемой продолжительности жизни между регионами страны. Я напомню, что у нас разница в такой дифференциации очень большая - более 13 лет по разным регионам", - сказала Голикова во время заседания попечительского совета по формированию культуры бережливого отношения к здоровью и здоровому образу жизни среди мужчин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Мишустин поручил повысить среднюю продолжительность жизни до 78 лет
18 июня, 15:27
По ее данным, самый высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни за прошлый год был в Республике Дагестан, к ней приближается Москва - практически 79 лет. Самый низкий показатель в Чукотском автономном округе - 66,5 лет.
Кроме того, вице-премьер отметила, что уровень ожидаемой продолжительности жизни только на 38% зависит от системы здравоохранения, остальное - социально-экономические факторы, связанные с курением, питанием, экологией, образом жизни и другими.
Средняя продолжительность жизни в России должна возрасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036 согласно поручению президента РФ Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время встречи. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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ОбществоЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
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