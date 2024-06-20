Зеленский не пойдет на переговоры, боясь потерять власть, пишет СМИ
American Conservative: Зеленский не пойдет на переговоры, боясь потерять власть
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украина с учетом текущего положения должна согласиться на условия РФ для заключения мира, однако Киев не пойдет на это, поскольку такой шаг приведет к потере власти Владимира Зеленского, пишет издание American Conservative.
"Учитывая положение дел на земле на Украине - экономический крах, миллионы беженцев и сотни тысяч потерь на войне, - Украина должна рассмотреть возможность пойти на эту сделку (заключение мира с РФ - ред.). Но они этого не сделают по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, не выживет, если пойдет на это", - говорится в материале.
American Conservative подчеркивает, что представители крайне правых сил, которые развязали конфликт в 2014 году, будут добиваться его, возможно, окончательного смещения. По оценкам издания, они смогут сделать это, учитывая, что конституционный срок полномочий Зеленского истек.
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.