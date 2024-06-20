https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954221840.html

Зеленский не пойдет на переговоры, боясь потерять власть, пишет СМИ

Зеленский не пойдет на переговоры, боясь потерять власть, пишет СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

Зеленский не пойдет на переговоры, боясь потерять власть, пишет СМИ

Украина с учетом текущего положения должна согласиться на условия РФ для заключения мира, однако Киев не пойдет на это, поскольку такой шаг приведет к потере... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:33

2024-06-20T13:33

2024-06-20T13:33

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украина с учетом текущего положения должна согласиться на условия РФ для заключения мира, однако Киев не пойдет на это, поскольку такой шаг приведет к потере власти Владимира Зеленского, пишет издание American Conservative. "Учитывая положение дел на земле на Украине - экономический крах, миллионы беженцев и сотни тысяч потерь на войне, - Украина должна рассмотреть возможность пойти на эту сделку (заключение мира с РФ - ред.). Но они этого не сделают по той простой причине, что Зеленский, скорее всего, не выживет, если пойдет на это", - говорится в материале. American Conservative подчеркивает, что представители крайне правых сил, которые развязали конфликт в 2014 году, будут добиваться его, возможно, окончательного смещения. По оценкам издания, они смогут сделать это, учитывая, что конституционный срок полномочий Зеленского истек. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954055350.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, россия