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"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России - РИА Новости, 20.06.2024
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10:43 20.06.2024 (обновлено: 14:13 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954170603.html
"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России
"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России - РИА Новости, 20.06.2024
"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России
Саммит Владимира Зеленского в Швейцарии оказался провалом и дал обратный результат, пишет The Spectator. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:43
2024-06-20T14:13
в мире
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россия
швейцария
владимир зеленский
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нато
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Саммит Владимира Зеленского в Швейцарии оказался провалом и дал обратный результат, пишет The Spectator."Cаммит мира Владимира Зеленского в Швейцарии должен был продемонстрировать поддержку Киеву со стороны мира и указать на изоляцию России. Но получилось все наоборот", — говорится в материале.Как указал обозреватель, план Киева против Москвы провалился, поскольку важные для его выполнения страны либо не приняли участие в саммите, либо отказались подписывать итоговое коммюнике."По словам бывшего высокопоставленного члена администрации Зеленского, лидер Украины надеялся, что конференция станет новым эталоном международной поддержки, но она лишь показала, насколько сильно Киев потерял поддержку Глобального Юга", — подчеркнул журналист.Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил 15 июня президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240620/wp-1954149998.html
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в мире, киев, россия, швейцария, владимир зеленский, запорожская аэс, нато, джо байден, си цзиньпин, политика
В мире, Киев, Россия, Швейцария, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, НАТО, Джо Байден, Си Цзиньпин, Политика
"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России

The Spectator: провальный саммит Зеленского в Швейцарии дал обратный результат

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Саммит Владимира Зеленского в Швейцарии оказался провалом и дал обратный результат, пишет The Spectator.
«
"Cаммит мира Владимира Зеленского в Швейцарии должен был продемонстрировать поддержку Киеву со стороны мира и указать на изоляцию России. Но получилось все наоборот", — говорится в материале.
Как указал обозреватель, план Киева против Москвы провалился, поскольку важные для его выполнения страны либо не приняли участие в саммите, либо отказались подписывать итоговое коммюнике.
«
"По словам бывшего высокопоставленного члена администрации Зеленского, лидер Украины надеялся, что конференция станет новым эталоном международной поддержки, но она лишь показала, насколько сильно Киев потерял поддержку Глобального Юга", — подчеркнул журналист.
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Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.
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Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил 15 июня президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
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