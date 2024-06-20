"Надеялся на него". СМИ сообщили о провале плана Зеленского против России
The Spectator: провальный саммит Зеленского в Швейцарии дал обратный результат
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Саммит Владимира Зеленского в Швейцарии оказался провалом и дал обратный результат, пишет The Spectator.
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"Cаммит мира Владимира Зеленского в Швейцарии должен был продемонстрировать поддержку Киеву со стороны мира и указать на изоляцию России. Но получилось все наоборот", — говорится в материале.
Как указал обозреватель, план Киева против Москвы провалился, поскольку важные для его выполнения страны либо не приняли участие в саммите, либо отказались подписывать итоговое коммюнике.
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"По словам бывшего высокопоставленного члена администрации Зеленского, лидер Украины надеялся, что конференция станет новым эталоном международной поддержки, но она лишь показала, насколько сильно Киев потерял поддержку Глобального Юга", — подчеркнул журналист.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн на курорте Бюргеншток. Участие в мероприятии подтвердили более 90 стран, половина из которых из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали 11 государств: Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания.
Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. России Швейцария не направляла приглашения, Москва не участвовала бы в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно не логично и бесперспективно.
Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил 15 июня президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Киев также должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, признать российский статус новых регионов, Республики Крым и Севастополя, что предполагает отмену всех западных санкций против России. Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.