https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954231854.html

Россия и Вьетнам считают важной кооперацию в горнодобывающей промышленности

Россия и Вьетнам считают важной кооперацию в горнодобывающей промышленности - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам считают важной кооперацию в горнодобывающей промышленности

Россия и Вьетнам считают востребованным наращивание кооперации в горнодобывающей промышленности, транспорте, судо- и машиностроении, развитии железных дорог,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:01

2024-06-20T14:01

2024-06-20T14:01

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам считают востребованным наращивание кооперации в горнодобывающей промышленности, транспорте, судо- и машиностроении, развитии железных дорог, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Востребовано наращивание кооперации в таких областях, как горнодобывающая промышленность, транспорт, судо- и машиностроение, развитие вьетнамских железных дорог", - говорится в тексте заявления.

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экономика, россия, вьетнам, в мире