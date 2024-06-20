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Россия и Вьетнам считают важной кооперацию в горнодобывающей промышленности
Россия и Вьетнам считают важной кооперацию в горнодобывающей промышленности - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам считают важной кооперацию в горнодобывающей промышленности
Россия и Вьетнам считают востребованным наращивание кооперации в горнодобывающей промышленности, транспорте, судо- и машиностроении, развитии железных дорог,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:01
2024-06-20T14:01
2024-06-20T14:01
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам считают востребованным наращивание кооперации в горнодобывающей промышленности, транспорте, судо- и машиностроении, развитии железных дорог, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Востребовано наращивание кооперации в таких областях, как горнодобывающая промышленность, транспорт, судо- и машиностроение, развитие вьетнамских железных дорог", - говорится в тексте заявления.
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экономика, россия, вьетнам, в мире
Экономика, Россия, Вьетнам, В мире
Россия и Вьетнам считают важной кооперацию в горнодобывающей промышленности
РФ и Вьетнам считают востребованной кооперацию в горнодобывающей промышленности