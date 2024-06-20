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Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции

Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции

Лидеры России и Вьетнама выступили за расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, включая увеличение поставок сельхозпродукции, следует из совместного... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:57

2024-06-20T13:57

2024-06-20T13:58

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидеры России и Вьетнама выступили за расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, включая увеличение поставок сельхозпродукции, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Лидеры двух стран констатировали важность расширения сотрудничества в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, включая увеличение импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, привлечение деловых кругов к созданию агропроизводств на территории России и Вьетнама", - говорится в сообщении.

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экономика, россия, вьетнам, в мире