Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции
Россия и Вьетнам выступили за расширение сотрудничества в сельском хозяйстве
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидеры России и Вьетнама выступили за расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, включая увеличение поставок сельхозпродукции, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Лидеры двух стран констатировали важность расширения сотрудничества в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, включая увеличение импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, привлечение деловых кругов к созданию агропроизводств на территории России и Вьетнама", - говорится в сообщении.