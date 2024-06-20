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Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции - РИА Новости, 20.06.2024
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13:57 20.06.2024 (обновлено: 13:58 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954230877.html
Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции
Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции
Лидеры России и Вьетнама выступили за расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, включая увеличение поставок сельхозпродукции, следует из совместного... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:57
2024-06-20T13:58
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидеры России и Вьетнама выступили за расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, включая увеличение поставок сельхозпродукции, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Лидеры двух стран констатировали важность расширения сотрудничества в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, включая увеличение импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, привлечение деловых кругов к созданию агропроизводств на территории России и Вьетнама", - говорится в сообщении.
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экономика, россия, вьетнам, в мире
Экономика, Россия, Вьетнам, В мире
Россия и Вьетнам выступили за увеличение поставок сельхозпродукции

Россия и Вьетнам выступили за расширение сотрудничества в сельском хозяйстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидеры России и Вьетнама выступили за расширение сотрудничества в сельском хозяйстве, включая увеличение поставок сельхозпродукции, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Лидеры двух стран констатировали важность расширения сотрудничества в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, включая увеличение импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, привлечение деловых кругов к созданию агропроизводств на территории России и Вьетнама", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии официальной встречи на площади у Президентского дворца в Ханое
Путин заявил о росте взаимных поставок агропродукции России и Вьетнама
10:46
 
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