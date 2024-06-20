https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954229825.html

Россия и Вьетнам планируют наращивать контакты депутатов

Россия и Вьетнам планируют наращивать контакты депутатов - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам планируют наращивать контакты депутатов

Россия и Вьетнам планируют наращивать контакты руководителей законодательной власти и координировать действия в рамках парламентских форумов, следует из... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:55

2024-06-20T13:55

2024-06-20T13:55

политика

россия

вьетнам

в мире

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам планируют наращивать контакты руководителей законодательной власти и координировать действия в рамках парламентских форумов, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Среди задач – наращивание контактов между руководителями законодательных органов власти, межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам, профильных комитетов и депутатских групп дружбы парламентов двух стран, а также по партийной линии, координация действий в рамках международных и региональных парламентских форумов", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954219368.html

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политика, россия, вьетнам, в мире