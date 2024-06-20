Россия и Вьетнам планируют наращивать контакты депутатов
Россия и Вьетнам планируют наращивать контакты глав законодательной власти
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам планируют наращивать контакты руководителей законодательной власти и координировать действия в рамках парламентских форумов, следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Среди задач – наращивание контактов между руководителями законодательных органов власти, межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам, профильных комитетов и депутатских групп дружбы парламентов двух стран, а также по партийной линии, координация действий в рамках международных и региональных парламентских форумов", - говорится в заявлении.