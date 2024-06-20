https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954227300.html

Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно

Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно - РИА Новости, 20.06.2024

Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно

Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский", следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:50

2024-06-20T13:50

2024-06-20T13:50

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский", следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Продолжить содействовать работе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр) за счет эффективного использования его потенциала с целью превращения в образцовую модель и символ сотрудничества между двумя странами. Обеспечить проведение в рамках этого центра широкого комплекса исследований регионального и международного значения силами российских и вьетнамских специалистов. Вьетнаму будет передано научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский". Продолжится проработка возможности передачи технологий в рамках деятельности Тропцентра", - говорится в заявлении.

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