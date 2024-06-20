Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно
Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на церемонии обмена подписанными документами в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия передаст Вьетнаму научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский", следует из совместного заявления Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Продолжить содействовать работе совместного российско-вьетнамского тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр) за счет эффективного использования его потенциала с целью превращения в образцовую модель и символ сотрудничества между двумя странами. Обеспечить проведение в рамках этого центра широкого комплекса исследований регионального и международного значения силами российских и вьетнамских специалистов. Вьетнаму будет передано научно-исследовательское судно "Профессор Гагаринский". Продолжится проработка возможности передачи технологий в рамках деятельности Тропцентра", - говорится в заявлении.