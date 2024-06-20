Россия и Вьетнам намерены развивать экономическое сотрудничество
РФ и Вьетнам намерены уделить внимание развитию экономического сотрудничества
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Пристальное внимание Россия и Вьетнам намерены уделять развитию экономического сотрудничества. Стороны будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей в соответствии с международным правом и национальным законодательством двух стран для устойчивого наращивания сбалансированного товарооборота, стремиться к эффективному использованию положений соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны", - говорится в заявлении.