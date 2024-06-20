https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954220651.html

Россия и Вьетнам намерены развивать экономическое сотрудничество

Россия и Вьетнам намерены развивать экономическое сотрудничество - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам намерены развивать экономическое сотрудничество

Россия и Вьетнам намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:29

2024-06-20T13:29

2024-06-20T14:05

россия

вьетнам

евразийский экономический союз

экономика

в мире

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам намерены уделять пристальное внимание развитию экономического сотрудничества, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам. Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "Пристальное внимание Россия и Вьетнам намерены уделять развитию экономического сотрудничества. Стороны будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей в соответствии с международным правом и национальным законодательством двух стран для устойчивого наращивания сбалансированного товарооборота, стремиться к эффективному использованию положений соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны", - говорится в заявлении.

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россия, вьетнам, евразийский экономический союз, экономика, в мире, политика