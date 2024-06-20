Россия и Вьетнам выразили обеспокоенность политизацией экономики
РФ и Вьетнам выразили обеспокоенность политизацией международной экономики
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Центральном комитете Коммунистической партии Вьетнама в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Вьетнам привержены развитию открытой, инклюзивной, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. Обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли, ростом протекционизма и недобросовестной конкуренции", - говорится в заявлении.