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Россия и Вьетнам выразили обеспокоенность политизацией экономики

Россия и Вьетнам выразили обеспокоенность политизацией экономики - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам выразили обеспокоенность политизацией экономики

Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли, говорится в совместном заявлении Российской... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:28

2024-06-20T13:28

2024-06-20T14:05

экономика

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Россия и Вьетнам привержены развитию открытой, инклюзивной, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. Обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли, ростом протекционизма и недобросовестной конкуренции", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240619/vzaimodeystvie-1954081917.html

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экономика, россия, вьетнам, в мире, политика