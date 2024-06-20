https://ria.ru/20240620/zayavlenie-1954218305.html

Россия и Вьетнам назвали укрепление партнерства приоритетом

Россия и Вьетнам назвали укрепление партнерства приоритетом - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам назвали укрепление партнерства приоритетом

Укрепление партнерства России и Вьетнама является приоритетом для двух стран, повышает их роль в регионе и в мире, говорится в совместном заявлении Российской... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:23

2024-06-20T13:23

2024-06-20T14:05

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вьетнам

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политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Укрепление партнерства России и Вьетнама является приоритетом для двух стран, повышает их роль в регионе и в мире, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля."Укрепление и повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства входит в число внешнеполитических приоритетов России и Вьетнама, отвечает их долгосрочным интересам, способствует внутреннему развитию, повышению роли двух государств в регионе и в мире", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240620/miroporyadok-1954217277.html

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россия, вьетнам, в мире, политика