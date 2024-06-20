Россия и Вьетнам назвали укрепление партнерства приоритетом
Заявление: Россия и Вьетнам назвали укрепление партнерства приоритетом
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь на совместном фотографировании в канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Чинь на совместном фотографировании в канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Укрепление партнерства России и Вьетнама является приоритетом для двух стран, повышает их роль в регионе и в мире, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам.
Совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
"Укрепление и повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства входит в число внешнеполитических приоритетов России и Вьетнама, отвечает их долгосрочным интересам, способствует внутреннему развитию, повышению роли двух государств в регионе и в мире", - говорится в заявлении.