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Запашный пошутил, что не имеет отношения к урагану "Эдгар" - РИА Новости, 20.06.2024
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16:04 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/zapashnyy-1954291053.html
Запашный пошутил, что не имеет отношения к урагану "Эдгар"
Запашный пошутил, что не имеет отношения к урагану "Эдгар" - РИА Новости, 20.06.2024
Запашный пошутил, что не имеет отношения к урагану "Эдгар"
Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный пошутил, что не имеет отношение к бушующему в столице урагану... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:04
2024-06-20T16:04
москва
эдгард запашный
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный пошутил, что не имеет отношение к бушующему в столице урагану "Эдгар". "Официально заявляю, что лично я не имею никакого отношения к урагану в Москве, так как его зовут Эдгар, а я Эдгард", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра со скоростью до 23 метров в секунду. Предупреждение действует до 22.00 часов. Из-за урагана в Москве скончался мужчина, на него на севере столицы упало дерево. Кроме того, из-за шторма пострадали девять человек, рухнули 23 дерева, повреждены восемь машин.
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москва, эдгард запашный, гидрометцентр
Москва, Эдгард Запашный, Гидрометцентр
Запашный пошутил, что не имеет отношения к урагану "Эдгар"

Дрессировщик Запашный пошутил, что не имеет отношения к урагану "Эдгар" в Москве

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЭдгар Запашный
Эдгар Запашный - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Эдгар Запашный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского, дрессировщик Эдгард Запашный пошутил, что не имеет отношение к бушующему в столице урагану "Эдгар".
«
"Официально заявляю, что лично я не имею никакого отношения к урагану в Москве, так как его зовут Эдгар, а я Эдгард", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве "оранжевый" уровень погодной опасности из-за грозы, сильного дождя и ветра со скоростью до 23 метров в секунду. Предупреждение действует до 22.00 часов. Из-за урагана в Москве скончался мужчина, на него на севере столицы упало дерево. Кроме того, из-за шторма пострадали девять человек, рухнули 23 дерева, повреждены восемь машин.
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МоскваЭдгард ЗапашныйГидрометцентр
 
 
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