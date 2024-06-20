https://ria.ru/20240620/zapad-1954219043.html

СМИ призвали Запад создать с Россией договоренности в сфере безопасности

СМИ призвали Запад создать с Россией договоренности в сфере безопасности - РИА Новости, 20.06.2024

СМИ призвали Запад создать с Россией договоренности в сфере безопасности

Вашингтон и Брюссель должны рассмотреть возможность заключения договоренностей с Москвой в сфере экономики и безопасности, пишет издание American Conservative. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:25

2024-06-20T13:25

2024-06-20T13:25

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Вашингтон и Брюссель должны рассмотреть возможность заключения договоренностей с Москвой в сфере экономики и безопасности, пишет издание American Conservative. Трезвомыслящие западные чиновники, как пишет издание, все чаще признают, что переговоры по украинскому конфликту в конечном итоге будут необходимы, поэтому для многих цель Запада сменилась на укрепление рычагов Украины для оказания влияния в ходе переговоров. "Вашингтон и Брюссель должны обсудить возможные договоренности с Москвой в сфере экономики и безопасности", - пишет издание. В рамках возможных договоренностей, по оценкам издания, Россия могла бы получить гарантию внеблокового статуса Украины. Кроме того, в случае заключения мирного соглашения, Россия может получить возможность наладить экономические и политические связи с Западом. "Союзники могли бы предложить вернуть замороженные средства и имущество Москве, а также отдельным россиянам ", - пишет издание. American Conservative подчеркивает, что США и европейские союзники Украины должны сосредоточить внимание на завершении конфликта на Украине. "Это единственный путь, который дает надежду на светлое будущее для Украины, России и остальных стран Европы", - считает автор статьи. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240615/initsiativa-1953131951.html

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в мире, украина, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков