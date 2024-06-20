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На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
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https://ria.ru/20240620/zaderzhaniya-1954328596.html
На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки, пишут СМИ
На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки, пишут СМИ
Украинские полицейские задержали двух сотрудников военкомата в Волынской области, которые требовали взятки с работников критической инфраструктуры для продления РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:38
2024-06-20T17:38
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские полицейские задержали двух сотрудников военкомата в Волынской области, которые требовали взятки с работников критической инфраструктуры для продления им брони от мобилизации, сообщает в четверг издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Разоблачены главный и ведущий специалисты Владимир-Волынского ТЦК (территориальный центр комплектования так на Украине называют военкоматы – ред.), которые требовали от трех сотрудников предприятия критической инфраструктуры 600 долларов за беспрепятственное продление брони от мобилизации еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным "Страны", сотрудников военкомата задержали, открыто уголовное дело. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html
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в мире, украина, волынская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Волынская область
На Украине задержали сотрудников военкомата за взятки, пишут СМИ

"Страна": в Волынской области задержали двух сотрудников военкомата за взятки

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Украинские полицейские задержали двух сотрудников военкомата в Волынской области, которые требовали взятки с работников критической инфраструктуры для продления им брони от мобилизации, сообщает в четверг издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Разоблачены главный и ведущий специалисты Владимир-Волынского ТЦК (территориальный центр комплектования так на Украине называют военкоматы – ред.), которые требовали от трех сотрудников предприятия критической инфраструктуры 600 долларов за беспрепятственное продление брони от мобилизации еще на 6 месяцев", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По данным "Страны", сотрудников военкомата задержали, открыто уголовное дело.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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