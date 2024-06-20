https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954405667.html

ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам

ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам - РИА Новости, 20.06.2024

ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который хотел незаконно пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы в дальнейшем принять... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T23:58

2024-06-20T23:58

2024-06-20T23:58

происшествия

россия

калининградская область

польша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который хотел незаконно пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе запрещенной в России террористической организации, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. "УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона 1975 года рождения... подозреваемый вступил в контакт с представителем запрещённой на территории России террористической организации с целью участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, при себе у подозреваемого обнаружены и изъяты деньги, мобильный телефон и собственноручно заполненная анкета для подтверждения статуса рекрута за пределами Российской Федерации. Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 205.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html

россия

калининградская область

польша

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происшествия, россия, калининградская область, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)