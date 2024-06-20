https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954405667.html
ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам
ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам - РИА Новости, 20.06.2024
ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам
Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который хотел незаконно пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы в дальнейшем принять... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:58
2024-06-20T23:58
2024-06-20T23:58
происшествия
россия
калининградская область
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который хотел незаконно пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе запрещенной в России террористической организации, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. "УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона 1975 года рождения... подозреваемый вступил в контакт с представителем запрещённой на территории России террористической организации с целью участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, при себе у подозреваемого обнаружены и изъяты деньги, мобильный телефон и собственноручно заполненная анкета для подтверждения статуса рекрута за пределами Российской Федерации. Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 205.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
https://ria.ru/20240112/rossiyanin-1920867500.html
россия
калининградская область
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам
Калининградца, который хотел присоединиться к террористам за границей, задержали
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который хотел незаконно пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе запрещенной в России террористической организации, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
«
"УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона 1975 года рождения... подозреваемый вступил в контакт с представителем запрещённой на территории России террористической организации с целью участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, при себе у подозреваемого обнаружены и изъяты деньги, мобильный телефон и собственноручно заполненная анкета для подтверждения статуса рекрута за пределами Российской Федерации.
Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 205.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.