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ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам - РИА Новости, 20.06.2024
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23:58 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954405667.html
ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам
ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам - РИА Новости, 20.06.2024
ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам
Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который хотел незаконно пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы в дальнейшем принять... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T23:58
2024-06-20T23:58
происшествия
россия
калининградская область
польша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который хотел незаконно пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе запрещенной в России террористической организации, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. "УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона 1975 года рождения... подозреваемый вступил в контакт с представителем запрещённой на территории России террористической организации с целью участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности", - говорится в сообщении. По данным ведомства, при себе у подозреваемого обнаружены и изъяты деньги, мобильный телефон и собственноручно заполненная анкета для подтверждения статуса рекрута за пределами Российской Федерации. Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 205.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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калининградская область
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происшествия, россия, калининградская область, польша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Польша, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала калининградца, который хотел присоединиться к террористам

Калининградца, который хотел присоединиться к террористам за границей, задержали

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Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калининградской области, который хотел незаконно пересечь границу и уйти на территорию Польши, чтобы в дальнейшем принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе запрещенной в России террористической организации, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
«
"УФСБ России по Калининградской области пресечена противоправная деятельность жителя региона 1975 года рождения... подозреваемый вступил в контакт с представителем запрещённой на территории России террористической организации с целью участия в боевых действиях против вооруженных сил РФ. При попытке незаконного пересечения государственной границы РФ и Республики Польша злоумышленник был задержан сотрудниками органов безопасности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, при себе у подозреваемого обнаружены и изъяты деньги, мобильный телефон и собственноручно заполненная анкета для подтверждения статуса рекрута за пределами Российской Федерации.
Следственный отдел УФСБ России по Калининградской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30, статьи 205.5 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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ПроисшествияРоссияКалининградская областьПольшаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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