https://ria.ru/20240620/zaderzhanie-1954379711.html

В Ужгороде задержали депутата за взятки за отсрочку от мобилизации

В Ужгороде задержали депутата за взятки за отсрочку от мобилизации - РИА Новости, 20.06.2024

В Ужгороде задержали депутата за взятки за отсрочку от мобилизации

Депутат Ужгородского городского совета задержан по подозрению о взятках за отсрочку от мобилизации, сообщает служба безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:53

2024-06-20T20:53

2024-06-20T20:53

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Депутат Ужгородского городского совета задержан по подозрению о взятках за отсрочку от мобилизации, сообщает служба безопасности Украины (СБУ). "СБУ и Нацполиция задержали депутата Ужгородского горсовета, который требовал взятки за отсрочку от мобилизации. По данным следствия, чиновник требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. За различные суммы взяток чиновник гарантировал им ускоренную процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Уточняется, что депутат был задержан "на горячем". Ему сообщено о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954232221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, служба безопасности украины, ужгород