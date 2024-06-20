В Ужгороде задержали депутата за взятки за отсрочку от мобилизации
СБУ: депутата Ужгородского горсовета задержали по подозрению во взятках
© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Депутат Ужгородского городского совета задержан по подозрению о взятках за отсрочку от мобилизации, сообщает служба безопасности Украины (СБУ).
"СБУ и Нацполиция задержали депутата Ужгородского горсовета, который требовал взятки за отсрочку от мобилизации. По данным следствия, чиновник требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. За различные суммы взяток чиновник гарантировал им ускоренную процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Уточняется, что депутат был задержан "на горячем". Ему сообщено о подозрении по статье "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.