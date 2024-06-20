https://ria.ru/20240620/yuan-1954162027.html
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже - РИА Новости, 20.06.2024
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже
Курс рубля в самом начале торгов переходит к снижению против юаня: курс китайской валюты растет до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:14
2024-06-20T10:14
2024-06-20T10:14
экономика
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Курс рубля в самом начале торгов переходит к снижению против юаня: курс китайской валюты растет до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 3 копейки, до 11,22 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально снижался до 11,08 рубля.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже
Курс юаня перешел к росту на Московской бирже и поднимается до 11,22 рубля
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Курс рубля в самом начале торгов переходит к снижению против юаня: курс китайской валюты растет до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 3 копейки, до 11,22 рубля.
Минутами ранее курс юаня максимально снижался до 11,08 рубля.