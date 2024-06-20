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Курс юаня перешел к росту на Московской бирже

Курс юаня перешел к росту на Московской бирже - РИА Новости, 20.06.2024

Курс юаня перешел к росту на Московской бирже

Курс рубля в самом начале торгов переходит к снижению против юаня: курс китайской валюты растет до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:14

2024-06-20T10:14

2024-06-20T10:14

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Курс рубля в самом начале торгов переходит к снижению против юаня: курс китайской валюты растет до 11,22 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 3 копейки, до 11,22 рубля. Минутами ранее курс юаня максимально снижался до 11,08 рубля.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа