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В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв - РИА Новости, 20.06.2024

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремел взрыв

Взрыв произошел в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T03:59

2024-06-20T03:59

2024-06-20T03:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале. "Взрыв в Запорожской области", - написал он. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

киев

россия

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запорожская область, киев, россия, вооруженные силы украины, происшествия