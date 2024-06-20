https://ria.ru/20240620/vzryv-1954132758.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2024

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрыв был слышен в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T03:29

2024-06-20T03:29

2024-06-20T03:37

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. "Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.)", местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровск

украина

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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф