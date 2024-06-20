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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрыв был слышен в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:29
2024-06-20T03:29
2024-06-20T03:37
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале. "Днепр (украинское название Днепропетровска - ред.)", местные паблики сообщают о взрыве", - говорится в публикации. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html
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в мире, днепропетровск, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Украина, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Днепропетровске прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога