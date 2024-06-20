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Уличные мероприятия выставки "Россия" временно перенесли в павильоны
Уличные мероприятия выставки "Россия" временно перенесли в павильоны - РИА Новости, 20.06.2024
Уличные мероприятия выставки "Россия" временно перенесли в павильоны
Уличные мероприятия международной выставки-форума "Россия" перенесены в павильоны из-за непогоды в Москве, сообщили организаторы выставки. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:07
2024-06-20T14:07
2024-06-20T14:07
выставка-форум "россия"
михаил леус
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уличные мероприятия международной выставки-форума "Россия" перенесены в павильоны из-за непогоды в Москве, сообщили организаторы выставки. "Сегодня в течение дня ожидаются гроза и ливень, поэтому уличные мероприятия проведут в павильонах. Будьте внимательны", - говорится в сообщении в официальном Тelegram-канале выставки. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что ожидается облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, происшествия, москва
Выставка-форум "Россия", Михаил Леус, Происшествия, Москва
Уличные мероприятия выставки "Россия" временно перенесли в павильоны
Уличные мероприятия выставки "Россия" перенесли в павильоны из-за непогоды