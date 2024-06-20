https://ria.ru/20240620/vystavka-1954234379.html

Уличные мероприятия выставки "Россия" временно перенесли в павильоны

Уличные мероприятия выставки "Россия" временно перенесли в павильоны - РИА Новости, 20.06.2024

Уличные мероприятия выставки "Россия" временно перенесли в павильоны

Уличные мероприятия международной выставки-форума "Россия" перенесены в павильоны из-за непогоды в Москве, сообщили организаторы выставки. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:07

2024-06-20T14:07

2024-06-20T14:07

выставка-форум "россия"

михаил леус

происшествия

москва

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уличные мероприятия международной выставки-форума "Россия" перенесены в павильоны из-за непогоды в Москве, сообщили организаторы выставки. "Сегодня в течение дня ожидаются гроза и ливень, поэтому уличные мероприятия проведут в павильонах. Будьте внимательны", - говорится в сообщении в официальном Тelegram-канале выставки. Ранее в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что ожидается облачная погода, кратковременные ливневые дожди, местами сильные ливни с грозой и градом, местами может выпасть до 40 миллиметров осадков.

https://ria.ru/20240620/dozhd-1954217691.html

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил леус, происшествия, москва